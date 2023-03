Maya Nazor mandaría otra indirecta a Santa Fe Klan tras confirmar nuevo romance

Los usuarios de redes sociales están muy al pendiente de las actualizaciones de Maya Nazor después del nuevo romance de Santa Fe Klan con una joven, por lo que su última publicación en TikTok de la influencer, de 24 años, llamó la atención de sus fanáticos, debido a que muchos aseguran que habría mandado otra indirecta para su expareja y padre de su hijo. Como era de esperarse, el clip causó gran sensación y ya ha sido replicado en otras plataformas digitales, generando debate entre sus admiradores.

A pesar de que Maya es muy activa en su cuenta de la plataforma desarrollada en China, esta vez robó la atención debido a que no subió un trend en donde se luce con sus movimientos de baile, sino que decidió cantar una canción que muchos de sus fans tomaron como una indirecta para Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, con el que tuvo una relación de más de un año y con el que había formado una familia, pues se convirtieron en padres de Luka.

¿Maya Nazor manda indirecta a Santa Fe Klan?

Este jueves, la influencer compartió en su cuenta oficial un video en donde se le ve haciendo sincronización de labios de una mezcla del tema "Diskreto" de Rmand y "FIEL Remix" de Jhay Cortez, Anuel AA, Myke Towers y Los Legendarios. Los fanáticos no sólo le pusieron atención a sus movimientos de baile, sino también a la letra del sencillo que podría tener dedicatoria para un ex amor, tal y como le pasó a Maya, quien terminó su relación a finales del año pasado.

"Y aquí no vuelta a atrás. Ese culito no es mío, pero sí que me lo como sí fuéremos amigos, pero yo ni sé qué somos", fue la parte que interpretó Nazor, sin embargo, el extracto completo dice: "A ti te gusta lo prohibido, por eso ni lo menciono. Nos quedamos callado porque se que hay un par de palomos que quieren que yo me caiga. Ellos quieren GET a TASTE como TYGA, pero soy el único que tu le bailas, y si tú tienes una amiga, pues tráela".

Si bien algunos internautas destacaron que podría ser una indirecta para el cantante de "Así soy", otros de sus fanáticos se enfocaron en darle mensajes de ánimos resaltando lo hermosa que es y lo bien que se veía con su look, ya que eligió un atuendo monocromático en color verde, que estaba compuesto de un top strapless estilo corset y un pantalón holgado. "Puro para delante eres una chingona mi Rolex", "Maya está bien preciosa. Es verde te queda muy bonito" y "Cuanta perfección en un solo video".

Maya Nazor sigue creando contenido para redes IG @nazormaya

Santa Fe Klan tiene nueva novia

Santa Fe Klan habría comenzado una nueva relación después de terminar con Maya Nazor, pues recientemente se le ha visto con una joven de nombre Valentina Quirós, quien presuntamente es su novia. El rapero está disfrutando de esta etapa de su vida al máximo debido a que la lleva con él a todas partes, pues ya ha sido capturada en varios momentos. Su relación ha dividido opiniones, ya que mientras varios lo apoyan, otros lo critican por dejar a su ex al cuidado de su hijo cuando él continúa con su vida.

