Ted Lasso: el feo ritual de Nate tuvo una evolución en el primer episodio de la tercera temporada

Nathan Shelley fue uno de los personajes que se robó el corazón de los fanáticos de Ted Lasso durante su primera temporada. La inocencia del utilero, su visión para entender lo que hay dentro y fuera de los vestidores, así como sus chispazos de genialidad hicieron eco en el público hasta la segunda temporada, en la cual tuvo un drástico y paulatino cambio.

Si no has visto esta serie de Apple TV+, lo mejor es que no sigas leyendo esta nota sino hasta que estés al tanto de todos los episodios de la serie protagonizada por Jason Sudeikis y ganadora de siete premios Emmy en 2021 y de tres en la emisión 2022.

Nate terminó como uno de los más odiados en la segunda temporada. FOTO: Especial.

El surgimiento del ritual de Nate

Casi al final de la segunda temporada, Nate pide la ayuda de Keeley para conseguir una reservación en la mesa situada a lado de la ventana en un restaurante local; sin embargo, en lugar de usar sus influencias, decide solicitar el apoyo de Rebecca para enseñarle al entonces entrenador a tener más actitud.

Es entonces que la dueña de FC Richmond le muestra que aún siendo una mujer alta, se siente intimidada cuando entra a las juntas con los directivos de otros equipos, por lo que desarrolló un ritual con el que simbólicamente "crece" y se llega a sentir más grande de lo que es.

Éste consiste en ir al baño para tener privacidad, tomar aire de forma prolongada para después estirar los brazos y hacer un peculiar ruido, tal como si fuera un animal tratando de imponer su presencia ante otro. Con esto, la mujer suele sentirse poderosa y poder enfrentar cualquier obstáculo sin mostrar ninguna debilidad.

Nate se va con esa enseñanza, pero al llegar al negocio se encuentra con la misma negativa del personal, quien lo acomoda en un sitio al rincón del local. Es entonces que va al baño, se mira al espejo y mira hacia éste con furia, escupe y sale del lugar con un comportamiento más asertivo, con lo cual consigue el mejor lugar en el sitio.

En 25 episodios el coach ha sido sometido a un cambio gradual e importante. FOTO: Especial.

¿Es una actividad que puede perturbar?

Una de las ofensas más universales de la humanidad es escupir en contra de alguien o en su presencia. Incluso en Cartagena, España se registró en 2013 un referente legal en torno a esta práctica. En este caso se enjuició a un hombre que llevó a cabo esta acción justo por donde una mujer estaba por pasar.

Durante esta agresión, el sujeto se habría reído de la chica y de la agresión. Al final fue sentenciado a 10 días de multa y una prohibición de acercarse a la víctima. La justicia de la Audiencia Provincial de Murcia señaló este gesto como una evidente muestra de menosprecio hacia otro ser humano.

El Diccionarios panhispánico de dudas de la Real Academia de la Lengua incluso tiene un apartado para explicar que este tipo de acto está ligado a un desprecio en contra de la persona a la cual se dirige.

El ser humano ha escupido de forma habitual durante siglos; sin embargo, a finales del siglo XIX se comenzaron a descubrir que algunas enfermedades, sobre todo respiratorias, tenían que ver con la transmisión de mucosas entre los individuos. La lucha contra la tuberculosis o la gripe española incluso llevó a la gente a ver con malos ojos a quien tosía o expulsaba sus flemas en público.

Quien realizaba este acto, desde entonces, fue considerado alguien sin empatía con lo demás, ya que llevar a cabo esta actividad ponía en riesgo a los demás. Cuando las pandemias comenzaron a ser más controladas, este gesto pasó de ser una afrenta directa contra la humanidad a ser una simple grosería. Este tema volvería a generar discusiones sanitarias hasta 2020, con la contingencia sanitaria de la Covid-19.

La serie protagonizada por Jason Sudeikis ha sido la más vanagloriada durante dos años. FOTO: Especial.

Nate en su autodestrucción

Pese a que se deja implícito en el episodio en el que surge esta práctica, durante toda la temporada se ve a Nate actuar de manera más agresiva en torno a los demás y sobre sí mismo, lo cual queda al descubierto con este ritual frente al espejo.

Ya sea que realiza críticas sobre el utilero que lo reemplaza, comentarios hirientes en contra de los jugadores e inclusive comentarios pasivo-agresivos en contra de su mentor, el personaje cambia de ser una persona amable y retraída a alguien ambicioso y sin respeto por los demás.

Al escupir a su reflejo, Shelley no se hace más grande como Rebecca, no hace algo para ser un mejor ser humano, sino que desempeña el papel que llevaron a cabo todos sus victimarios a lo largo de la primera temporada. Sin mostrarlo en pantalla, el entrenador rememora los malos tratos que recibió y opta por insultarse a sí mismo para reaccionar ante el reto que tiene al frente.

Aunque este gesto no se da en contra de otra persona, es una autoagresión, al menos en las ocasiones donde "El Chico maravilla" se encuentra aislado de los demás. Cuando lo hace en público se le ve dirigir su saliva al suelo, mostrando repudio a la gente que se encuentra alrededor.

Evolucionó en la tercera temporada

La mayor forma de mostrar el cambio gradual en la personalidad de Nate se ve en el cambio de color que tiene su cabello a lo largo de la segunda temporada. De tener una cabellera negra en su totalidad, el personaje pasó a portarla en un color blanco. Esta evolución es gradual y no es hasta el último episodio de la segunda tanda de episodios que puede notarse de manera evidente.

Sin embargo, del capítulo "El Espíritu de la burla" se desprende el primer momento del coach ante una situación de estrés o en la que requiere hacerle frente a alguien. Se trata de su primera conferencia de prensa, en la cual el joven entrenador comienza a mostrare inseguro al hablar con los medios de comunicación.

Para afrontar este hecho, Nathan se esconde debajo del escritorio y escupe en el suelo. Antes de hacerlo se muestra el primer cambio relevante en este modus operandi, ya que desde que inicio la serie, se ha mostrado este acto sin ningún tipo de escena intermedia.

Para esta tercera temporada, el ahora villano de la producción se ve a sí mismo recibiendo malos tratos de las personas que trabajaron con él en el FC Richmond, con esto se destaca que los episodios violentos del personaje pueden ir en incremento en lo que avanzará esta historia que se acerca a su final. Habrá más que analizar de Nathan Shelley, ya que aún quedan 11 episodios más por disfrutar.

