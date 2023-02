Vincent Cassel regresa a la pantalla en la serie "Liaison" por Apple TV Plus

Vincent Cassel es el intérprete que representa a toda una generación, ya que se dio a conocer como un joven desorientado en la cinta El Odio de Mathieu Kassovitz hace casi tres décadas. Desde entonces en uno de los actores quien ha acuñado el término internacional de una manera muy particular. Hoy comparte créditos con su compatriota en la serie titulada Liaison la cual estrena en la plataforma Apple TV Plus.

“Incluso hoy más que nunca y después de haber trabajado en la serie, la palabra Liaison inmediatamente me remite a las relaciones peligrosas. Creo que es un gran título para una serie, primero, porque se trata de un término muy francés y precisamente esta anécdota es franco inglesa. Para mi liaison es una palabra que empiezas a construir, que desconoces en un principio para después verte inmersa en ella” contó Cassel en entrevista exclusiva para El Heraldo de México.

En la historia el francés caracteriza a Gabriel Delage, un hombre quien se ve introducido en una telaraña de espionaje donde los errores del pasado se hacen presentes para cobrar factura a los protagonistas. Hackers, traición internacional y mercenarios son algunos de los elementos que mantendrán la atención de la audiencia durante seis capítulos sin embargo la médula de este thriller es una clásica anécdota romántica.

“Estoy totalmente de acuerdo con tu percepción. Para mí ese es el principal arco argumental de la serie. Todo lo demás constituye el marco de la misma. Por supuesto que hay una gran dosis de intriga política y espionaje, pero si no tienes un centro con el cual el espectador pueda identificarse, todo lo demás carece de sentido. Considero que el tango enfermo que estos dos protagonistas bailan durante seis entregas es lo que une a todos los elementos al final”, detalló Cassel al reflexionar sobre el elemento romántico de Liasion.

“Desde un principio los productores nos comentaron que Liaison no era precisamente una serie de seis episodios sino una película dividida en seis partes”, añadió Cassel.

El actor también tiene un conocimiento básico del idioma español el cual ha constituido un pasaporte que le ha permitido viajar e incluso laborar en países latinoamericanos. México no es la excepción.

“Hace mucho tiempo que no visito México, me gustaría regresar a corto plazo, he estado varias ocasiones ahí. Por supuesto que visité Tulum, como casi todo el mundo lo hace, pero principalmente tuve la oportunidad de rodar una película en ese hermoso país, estuvimos en Durango y Chihuahua, nos perdimos en medio de la nada, fue una experiencia por demás interesante. También soy adicto al surf por lo que he estado en varias ocasiones en Zihuatanejo”.

Cassel también recordó sobre esa primera ocasión en la que pisó tierras aztecas,“conocí México hace muchos años. Tenía diecisiete y era asistente del gaffer en una sesión fotográfica en la playa. Se trataba de algo de moda y modelos y mi labor simplemente era cuidar de que nadie se robara una cámara en la playa” finaliza el intérprete francés.

El actor demostró su talento en Ocean's Twelve. (Créditos: Especial)

Cassel nació en París el 23 de noviembre de 1966.

En 1999 contrajo matrimonio con Monica Bellucci, a quien conoció en el rodaje de L'appartement.

Tienen dos hijas en común llamadas Deva (nacida en 2004) y Léonie (nacida en 2010).

Cassel es conocido por identificarse con Brasil y practicar el arte marcial capoeira.

El actor demostró su talento en Ocean's Twelve.

Ganó el premio Cesar al Mejor Actor en 2009 por L'Instinct de mort & Mesrine : L'Ennemi public.

