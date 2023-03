Dónde puedes ver las mejores películas de A24, estudio de Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo

El estudio A24 ha sido catalogado como "la casa productora que está cambiando la forma de hacer cine". Con base en Nueva York fue creada por Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges, y, desde entonces ha sorprendido al mundo del cine por no sólo contar con las películas más taquilleras, sino por sus producciones que están llenas de alta calidad. A24 además de darle total libertad creativa a sus sus directores, se ha destacado por su diversidad de géneros dentro de sus producciones, que van desde drama, comedia, acción, ciencia ficción o terror.

Si no tienes planes para esta semana o si solamente quieres probar algo nuevo, te dejamos algunas de las películas más aclamadas de este inusual pero maravilloso estudio.

Esta película nos cuenta la historia de Caleb es un joven de 24 años que trabaja en la compañía de Internet más grande del mundo. Un día, Caleb gana una competición, y como premio consigue la posibilidad de pasar una semana en un retiro de montaña perteneciente a Nathan, el cual ocupa un importante puesto en la empresa. Sin embargo, cuando Caleb llega al remoto lugar, se da cuenta de que tiene que participar en un extraño y a la vez fascinante experimento: debe interactuar con la primera creación humana de inteligencia artificial, que se trata de un robot con la apariencia de una hermosa mujer, Ava.

Según CINÉFILOZ:

Ex Machina es una gran adición al género. La astucia de su guion solo se ve entorpecida levemente por giros que no son nada sorprendentes si uno presta atención, pero hay bastantes elementos como para sentirse atraídos. La fotografía se presta a simbolismos ingeniosos y la banda sonora acentúa la creciente paranoia de Caleb de una forma inquietante. Es seguro decir que Ava pasa la prueba de Nathan, así como Garland pasa la prueba de realizar una obra consciente de su propia inteligencia.

Puedes encontrarla en Amazon Prime Video.

Esta cinta cuenta la historia de una pareja de estadounidenses acude con unos amigos a Midsommar, un festival de verano que se celebra cada 90 años en una aldea remota de Suecia. Sin embargo, lo que parecían ser unas vacaciones de ensueño toma un giro macabro cuando los aldeanos los invitan a participar en sus perturbadoras actividades festivas.

Código Espagueti nos dice que:

El caso es que Midsommar es una película polémica y visceral que no deja a nadie indiferente. Ésta es una cinta de horror folklórico que mezcla elementos de comedia romántica con suspenso psicológico y referencias cinéfilas cultas.

Puedes verla en Netflix, Prime Video, Cinépolis KLIC, Apple TV y Google Play Movies.

La Habitación (Room) es una cinta sobre la inocencia y cómo conservarla pese a circunstancias innombrables. La cinta, basada en un libro de Emma Donoghue, quien también escribió el guión, tiene el mérito de centrarse en la mirada de un niño de 5 años y contarla a partir de allí. Desde que nació hace cinco años, Jack vive junto a su cariñosa y entregada madre en "habitación", el único mundo que el niño conoce, un pequeño cuarto en el que el captor de su madre los tiene retenidos.

Para CinReservas:

“La Habitación” (Room) es una historia desgarradora, una historia de un problema del cual no mucho se menciona, pero está ahí, es presente. Merece la pena ser vista, aunque no es una película familiar, ya que no es recomendada para menores de 12 años.