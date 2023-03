FOTOS: Paulina Rubio rejuvenece con impresionante vestido rojo

Paulina Rubio es una de las artistas que siempre causa furor con los diseños que porta en diversos eventos, por lo cual, para nadie fue sorpresa que durante la inauguración de la exposición "El diseño de Cartier: Un legado vivo" fuera catalogada como una de las mejor vestidas de la velada que se desarrolló en el Museo Jumex de la Ciudad de México, el pasado martes 14 de marzo.

En dicho recinto, "La Chica Dorada" se dejó ver del brazo de su gran amigo Eugenio López Alonso, quien, además de ser el presidente de museo, se distingue por llevar a su entrañable amiga a diversos eventos, tales como las fiestas que Elton John suele dar con motivo de los Premios Oscar.

Paulina Rubio fue comparada con una princesa por sus fans / IG: @???paulinarubio

Y aunque la compañía de la exintegrante de "Timbiriche" no causó revuelo, lo que sí impresionó a sus fans fue lo bella y rejuvenecida que se veía la cantante de 51 años, quien decidió enfundarse en un impresionante vestido en color rojo que además de unirse a la tendencia de las transparencias, juega de una manera muy acertada con los velos, los cuales hacen que el vestido enmarque la figura de la cantante.

Así, la intérprete de "Ni Rosas, Ni Juguetes" decidió demostrar lo bien que se encuentra y lo bella que se conserva al compartir en su cuenta de Instagram diversas fotografías en las que se aprecia que el carmín es uno de los colores que mejor le sienta a la hija de la fallecida Susana Dosamantes.

Los detalles dorados no podían faltar en el look de "La Chica Dorada" / IG: @???paulinarubio

De hecho, las pics de Paulina Rubio se hicieron tan virales en redes sociales que celebridades como Biby Gaytán e Itatí Cantoral no dudaron en reaccionar. Por su parte, los seguidores de la representante del pop en español no dudaron en llenar de halagos a la cantante, colocando comentarios como: "¡Por Dios, estás guapísima Paulina!, este ha sido sin duda uno de los mejores vestidos que has usado"; "¿Se te saluda o se te reza" y "Rubia peligrosísima y guapísima".

Por su parte, otros usuarios se centraron en destacar lo rejuvenecida que lucía "La Chica Dorada" en las imágenes compartidas en redes sociales, señalando también que estaban agradecidos de tener de vuelta a la clásica "Paulina fashionista que imponía moda" y acaparaba los reflectores con sus atuendos de infarto.

Así fue como Paulina Rubio se unió al trend de las transparencias / IG: @???paulinarubio

La exposición en la que se presentó Paulina Rubio estará abierta del 15 de marzo al 14 de mayo de 2023 y su objetivo es enaltecer la historia de la alta joyería francesa, de la cual, Cartier es un digno exponente, lo cual ha permitido que la firma de lujo se posicione como un referente directo de la moda, llegando a formar parte del estilo de vida de grandes personalidades.

