Adamari López lanza advertencia ¿para Toni Costa?: “Que suerte tiene mi ex que yo no canto”

En más de una ocasión Adamari López ha dejado claro que apoya a Shakira ante su separación con Gerard Piqué y la canción que lanzó junto a Bizarrap en la que también arremete contra su nueva novia, Clara Chía Martí. Tema que usó recientemente en sus redes sociales para lanzar una advertencia que, según algunos internautas, estaría dedicada a su expareja, el bailarín español Toni Costa.

En mayo de 2021 la presentadora de “Hoy Día” anunció su separación con Toni Costa luego de 10 años de relación y una hija, aunque en aquel momento indicaron que todo había llegado a su fin por un acuerdo en común los clips compartidos por López han despertado sospechas entre sus fans, quienes aseguran que podría haber existido una tercera en discordia y este sería el motivo por el que se siente identificada con el tema de Shakira.

Adamari López lanza advertencia usando canción de Shakira. Foto: IG @adamarilopez

"Qué suerte tiene mi ex de que yo no canto”, se escucha en el video compartido por Adamari López en su cuenta de Instagram con la canción “Music Sessions #53”. “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú", canta la conductora en el clip que está acompañado del mensaje “¡Qué suerte tienen algunos!”.

Los comentarios no se hicieron esperar mientras algunos internautas la defendieron asegurando que se trataba de comedia, otros la criticaron y le pidieron terminar con las indirectas a su expareja, Toni Costa. “Vive y deja vivir, pasa la página ya”. “Tremenda tabla, no le importa el qué dirán. Ella factura y bien con todo eso” y “Así no se habla del padre de tu hija, está bien que tengas esos sentimientos, pero te quedó mal”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

¿Adamari López envía indirectas?

La también actriz de “Amigas y rivales” ha recibido críticas en redes sociales por los videos que comparte, pues algunos aseguran que se trata de indirectas para Toni Costa y su nueva novia, Evelyn Beltrán, con quien, de cuerdo con algunos rumores, estaría pensando en llegar al altar.

Ante esto, la conductora decidió romper el silencio y durante una dinámica en su cuenta de Instagram dejó claro que no hay mensajes ocultos o dedicados en sus videos y, una vez más, mencionó a Shakira como un ejemplo de que tanto la actuación como la música son herramientas que usan para desahogarse.

Adamari López aclara que todo se trata de comedia en redes sociales. Foto: IG @adamarilopez

“Al final lo que estoy creando es contenido para mis redes, así como Shakira hace su música y a través de sus letras, igual hago yo mi contenido. Soy actriz y lo que muchas veces hacemos es imitar todos esos reels que ya están creados (…) La gente piensa que es una manera de hablar, retar o señalar a alguien. Y no, es simplemente contenido que me divierte y que me permite estar en contacto con ustedes que son los seguidores”, aclaró.

Añadió: “Sí, soy team Shakira, por supuesto. Como mujer, me identifico con ella. Me encanta su música y, en muchas ocasiones, he cantado sus temas. Me hacen feliz, me hacen bailar, me hacen reír, me han hecho llorar, me han hecho pensar. Y este tema, con Bizarrap, no es la excepción”.

