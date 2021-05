Adamari López confirma separación con Toni Costa

Luego de varias semanas de especulaciones, Adamari López rompió el silencio sobre la crisis matrimonial con Toni Costa, por lo que este jueves emitió un comunicado en el que confirma la separación con el padre de su hija Alaïa.

“Hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Toni, sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar, pero como siempre he hecho con la honestidad que me caracteriza, prefiero que la escuchen de mí. Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida. Después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestro adorada Alaïa he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”, se lee en el comunicado emitido por la puertorriqueña.