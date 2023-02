VIDEO | Manelyk asegura que ella no se quería comprometer con Jawy, pero cedió por la presión social: "Hasta eso me robó"

Manelik González se ha hecho tendencia en redes sociales a raíz de que se hiciera viral uno de los capítulos de su podcast "Hoy toca", en el cual, ella y su amigo Víctor Guadarrama hicieron una serie de comentarios negativos hacia las integrantes de la comunidad trans, por lo cual varios activistas y aliados comenzaron a criticar a la exintegrante de "Acapulco Shore" y a su compañero.

Ante esto, la propia influencer decidió dar la cara, asegurando que su intención nunca fue ofender a nadie, lo cual no fue comprendido por muchos de sus seguidores, quienes incluso aprovecharon para revivir un incómodo episodio de la vida de Manelik González: su compromiso con Jawy Méndez, a quien conoció en el programa de MTV.

Curiosamente, ellos fueron la única pareja que fue constante a lo largo de muchas temporadas, en las cuales los televidentes fueron testigos de varias orgias y relaciones abiertas que se entablaban entre los integrantes. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros, Manelik y Jawy decidieron tener una relación estable, lo cual los llevó a tener su propio programa, el cual se tituló "Mawy: Diario de una convivencia".

Y a pesar del éxito del show, el programa fue cancelado luego de dos temporadas, dejando entrever que la pareja ya atravesaba problemas, incluso a pesar de que Jawy Méndez ya le había pedido matrimonio a Manelik González, quien durante una entrevista a lado de Potro Caballero, confesó que ella no se quería casar ni irse a vivir con su entonces pareja.

Esto incluso sorprendió a la expareja de Karime Pindter, quien primero se mostró incrédulo, hasta que Manelik siguió con su relato, afirmando que ella solo cedió a comprometerse con Jawy debido a que hizo la propuesta justo el día de su cumpleaños, cuando todos estaban atentos del qué respondería.

"Me pidió la mano en mi cumpleaños, yo organicé toda una fiesta, un viaje para mi cumpleaños, o sea hasta eso me robó el hijo de su p*ta madre, mi cumpleaños y en mi cumpleaños, en lugar de decirme 'ay happy birthday to you', fue como 'ay felicidades por tu matrimonio', a todo el mundo se le olvidó que era mi cumpleaños y entonces la fiesta se volvió a él", señaló Manelik González.