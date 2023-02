Manelyk González es acusada de hacer comentarios transfóbicos: "Y se decía aliada"

Manelyk González está siendo señalada por hacer comentarios transfóbicos durante una conversación con el maquillista Víctor Guadarrama. Usuarios de redes sociales están compartiendo un video de lo que dijo la exintegrante de Acapulco Shore, quien se había identificado como "aliada" de la comunidad LGBTTTIQA+, sin embargo, ahora varios miembros del colectivo han pedido que se disculpe después de hacer algunas burlas y aseveraciones que estigmatizan a las mujeres trans.

En redes sociales, principalmente en Twitter, la influencer se encuentra entre las principales tendencias, debido a que se ha hecho viral un clip de su podcast "Hoy toca", el cual hace con su maquillista y amigo Víctor Guadarrama. En aquel capítulo titulado "¿Por qué las trans ligan tanto?", ambas celebridades hicieron algunos comentarios negativos hacia las integrantes que pertenecen a esa comunidad, por lo que activistas y algunos aliados comenzaron a criticar a la "Acashore" y a su compañero.

Manelyk es acusada de transfóbica

La cantante de "Eso Mamona" y "Rico" comenzó diciendo que “las trans están de moda, ligan cabrón… y todo el mundo quiere con ellas, yo tengo muchos conocidos que les mam&%$ las trans y tengo amigas trans que son súper guapas, es la sensación del momento”. En su intervención la intérprete dejó ver que tiene amigos de la comunidad, pues hay que recordar que Mane, como la laman de cariño, ha convivido con muchos miembros del colectivo LGBTTTIQA+ y sus temas son muy escuchados por ellos.

En tanto, Guadarrama destacó que hay muchos hombres que tienen como "amante" a una mujer trans, a lo que Manelyk respondió que esto es algo que está comprobado, pues piensa que siempre ha sido así, pero que antes era un tema “muy cerrado, pero ahorita ya les vale ver&%$".

Posteriormente, hicieron comentarios que se consideran transfóbicos, pues no sólo dejaron ver que no consideran que una persona que hizo una transición es una mujer, también se burlaron de algunas de ellas. “Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer”, dijo el maquillista, mientras que Manelyk le contestó: “Pero que calza grande”, palabras que muchos miembros de la comunidad han calificado como inadecuadas debido a que siguen estigmatizando.

“Que tienen su aparato reproductor eso a ellos les causa un placer profundo, un morbo. Muchas veces ellos son los activos, pero también la mayoría de las mujeres transexuales, no, que son travestis, que son las que no se lo cortan, se vuelven prostitutas porque hay mucha demanda porque los weyes las buscan”, señaló Víctor Guadarrama, quien asumió que las integrantes de la comunidad tienen que dedicarse al trabajo sexual.

La exintegrante de Acapulco Shore estuvo de acuerdo con su compañero, pues aseguró que las mujeres trans son muy asediadas por los hombres debido a que saben lo que quieren, pero también lo que desea una persona del género femenino. “Ellos piensan como niños y como niñas, o sea tienen una ventaja porque están de las dos partes”, señaló en su polémico video que se ha hecho viral en otras redes sociales.

A pesar de que borró el video de YouTube, muchos ya han replicado un extracto de esta conversación en otros sitios de internet como Twitter y han hecho comentarios al respecto. “Ser homosexual no te hace experto en todas las letras de la comunidad, no puedes hablar de lo que es ser una persona trans si no eres una, si no has vivido lo que se vive. Qué fácil es hablar desde sus prejuicios”, “Me da repulsión escuchar estos comentarios sobre las mujeres trans sobre todo comentarios que vienen de un miembro de la comunidad y una disque aliada colgada que a día de hoy vive de la misma comunidad”.

Manelyk se ha dicho aliada de la comunidad trans Foto: Especial

Asimismo, el capítulo del podcast sigue en la plataforma de audio de Spotify y hasta el momento, Mane no ha hecho ningún comentario al respecto, sin embargo, hay muchas personas que le piden que se disculpe por sus bromas y aseveraciones que sólo reflejan que no sabe del tema y está llena de prejuicios hacia las mujeres trans.

