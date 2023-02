Manelyk González robó las miradas con el vestido dorado y las botas que usó en los TikTok Awards, sensuales y a la moda

El pasado 31 de enero se realizó la segunda entrega de los TikTok Awards en un evento que estuvo inundado de música, anécdotas e impresionantes atuendos, tal y como el que lució la bella exintegrante de Acapulco Shore, quien hizo gala de su piel canela con un sensual vestido dorado.

El atuendo de Manelyk González consistió en un entallado vestido con aberturas que dejaron al descubierto un poco de la impresionante figura de la también exparticipante de "La Casa de los Famosos", quien en aquel reality show terminó enemistándose con Celia Lora, modelo de OnlyFans que previamente le había brindado su amistad.

El calzado de Manelyk contrastó perfecto con su atuendo | IG: @manelyk_oficial

El escándalo fue escalando de nivel a medida que la hija de Alex Lora comenzó a publicar indirectas en redes sociales hacia Manelyk, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante aseguró que ella no tenía problemas con Celia, pues fue ella quien inició con el pleito, mismo que provocó el distanciamiento entre las celebridades.

Sin embargo, ambas siguen brillando en sus propios terrenos, pues mientras Celia Lora es la mexicana que mejor gana en OnlyFans, Manelyk González sigue posicionándose como una de las influencers de redes sociales, plataformas en las que continuamente comparte sus atuendos, tal y como hizo con su seductor vestido dorado.

¿Te gusta el atuendo de Manelyk? | IG: @manelyk_oficial

Pero ¿por qué el modelo elegido por Manelyk González es tan acertado? Para empezar, la también cantante supo sacarle ventaja a su cuerpo al elegir un atuendo que resaltara sus curvas sin hacerla ver robusta, esto gracias al corte de su vestido, mismo que dejó al descubierto su abdomen de acero.

Y como un outfit no está completo sin el calzado, era de esperarse que la actriz de "El Capo" eligiera algo despampanante para complementar su atuendo brillante, optando así por unas botas fiushas con líneas doradas y pedrería, detalles que se lucieron gracias a la abertura lateral del vestido.

La exintegrante de "Acapulco Shore" decidió usar un maquillaje sencillo | IG: @manelyk_oficial

En cuanto al maquillaje y el peinado, Manelyk González se inclinó por un estilo minimalista, el cual permitió que la estrella de su look fuera su vestido dorado, dejando así que su make up no fuera muy elaborado y se mantuviera en el trend de lo aesthetic, al igual que su cabello, el cual únicamente fue alaciado y unido en una coleta alta.

