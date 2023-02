Manelyk González reconoce su error al hablar de las mujeres trans: "No tuve la intensión de ofender"

La influencer Manelyk González salió a dar la cara después de que fuera acusada de hacer comentarios transfóbicos en un video de YouTube. La ex integrante de Acapulco Shore reconoció su error al hablar sobre las mujeres trans e indicó que nunca tuvo la intensión de ofender a las miembros de la comunidad LGBTTTIQA+. A pesar de que admitió que no debió dar ese tipo de mensaje, aún sigue siendo tendencia en plataformas como Twitter debido a que es duramente criticada.

Mane, como también es conocida la celebridad, causó la molestia de muchos usuarios de internet después de que publicara el capítulo titulado "¿Por qué las trans ligan tanto?" de su podcast "Hoy toca", el cual hace con su maquillista y amigo Víctor Guadarrama. Ambos hicieron comentarios que los activistas, miembros de la comunidad y aliados, consideraron transfóbicos, ya que desinformaban y estigmatizaban a las integrantes del colectivo, quienes han sido discriminadas durante varios años.

Manelyk González reconoce error al hablar de las mujeres trans

Después de que su nombre acaparara las principales tendencias de redes sociales, la ex "Acashore" compartió en Twitter un breve comunicado en el que reconoció su error al hablar de las mujeres trans. Destacó que sus comentarios solo desinforman y estigmatizan a las miembros de esta comunidad, por lo que decidió bajar el video, el cual ya no se encuentra disponible ni en YouTube, ni en plataformas de audio como Spotify.

“Estoy leyendo comentarios del último video Y NO PODÍA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo. Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada. En la tarde platicamos a detalle en un live”, declaró la influencer, quien también recibió comentarios de activistas.

Algunas activistas trans indicaron que hablaron con Mane y Víctor Guadarrama con el fin de hacerles ver que sus comentarios dañan a las integrantes de esta comunidad, sobre todo porque perpetúan algunas creencias e incitan al odio contra ellas, debido a que no reconocen su identidad, ni su expresión de género. Asimismo, afirmaron que grabaron un video en el que se dé un mensaje adecuado a la audiencia, pues hay que recordar que la influencer es muy seguida en redes y como ejemplo está su cuenta de Instagram en donde tiene 15.3 millones de fans.

En tanto, el maquillista también habló sobre el tema en sus redes sociales: "Pido una disculpa a toda la comunidad trans ya que no era mi intensión. Hablé desde la ignorancia. Les prometo pedir una disculpa pública, amplia y muy bien informada para no regarla, las amo y buenas noches". Sin embargo, muchos consideran que no son suficientes sus justificaciones, ya que a pesar de ser de la comunidad gay, hace comentarios desagradables y transfóbicos al no considerar mujeres a las personas trans.

