Karime revela por fin cuál fue la traición de Mane hacia ella, ¿por Jawy?

Hace unas semanas Karime de Acapulco Shore causó gran polémica en redes sociales luego de hacer un challenge en Tiktok en donde señaló a Manelyk quien fuera su mejor amiga como la persona que la traicionó, tras esto, Mane retó a su excomadre a que de frente le dijera la razón por la que según ella la había traicionado.

Luego de la reacción de Manelyk, Karime no dijo nada más hasta hace unas horas que habló al respecto y dijo cuál es la verdadera causa por la que se sintió traicionada por parte de quien fuera su mejor amiga en Acapulco Shore.

¿Por qué Mane traicionó a Karime?

Durante su participación en el primer capítulo de Acapulco Shock, estuvieron como invitados Jawy y Karime, fue ahí cuando Gerardo Escareño cuestionó a “la matrioshka” si en realidad en algún momento pensó en tener algo con “El casanova”.

Ante esto, Karime aceptó que su amigo es un galanazo pero no podría tener algo con él, en ese momento, Dania Méndez quien también estaba presente cuestionó a “la matrioshka” si es que había aplicado el “paninazo”, fue entonces que la recién mujer comprometida relató lo que sucedió.

“Jawy y Mane acababan de cortar, yo me voy a Las Vegas con Jawy a cumplir uno de mis sueños que era entrevistar a Tiesto, tuvimos esa gran oportunidad, Mane me llama y me dice: ‘wey te fuiste con Jawy, no se qué…’, me habló y yo: ‘si me fui, fui a entrevistar a Tiesto’ yo iba acompañada de un difuntito…ella sabía que no, tan amigas como siempre, me voy a grabar Aca Shore a Calombia, regreso y ya era Karime Panini”, comentó Karime

Ante esto Karime siguió contando que quien fuera su mejor amiga, la traicionó una vez que entro a “La Casa de los Famosos” cuando contó todo a su conveniencia, y tras las declaraciones de Mane mucho fandom se le fue encima a Karime.

Y aunque “La matrioshka” asegura que le valen las críticas, no le gusta dar la imagen que es una “baja novios” es por eso que aclara que no tiene y tampoco tuvo un romance con Jawy.

“(¿entonces, en qué te traicionó manelyk?) ¡En eso!, de que ya habíamos hablado de que me fui a Las Vegas que no sé qué, super amigas, salgo de Aca Shore 9 y de ‘no mames se fue con mi wey a Las Vegas y acababamos de cortar’, sabiendo que no que yo iba acompañada y no me gusta dar esa imagen con las viejas porque no va…” dijo Karime respecto a la traición de Mane

Jawy aclaró por qué terminó con Mane y si le fue infiel

En este mismo episodio “El casanova” también fue cuestionado sobre su ruptura con Manelyk quien en diversas ocasiones ha revelado que Jawy le fue infiel y hasta lo tachó de machista.

Ante esto, Jawy aseguró que aunque Mane lo ha dicho varias veces y eso cree ella, nunca le fue infiel pero jamás se lo pudo aclarar por qué no se le permitió en su momento.

Por otra parte el también intérprete de música urbana fue cuestionado sobre las razones que le llevaron a terminar su relación y compromiso matrimonial con Manelyk.

“Ya no era feliz, esa fue su primera y única razón cuando nos lo dijimos que yo ya no la hacía feliz cuando un día antes estábamos muy felices en una fiesta en un yate en Guatape, Colombia estábamos muy felices, al otro día me dijo ‘ya no soy feliz’ y yo dije ok nunca me habían dicho algo que no se pudiera arreglar…” dijo Jawy

Luego de esto Jawy asegura que si Mane le hubiera dicho otra cosa que estuviera en sus manos poder arreglar para salvar la relación él lo hubiera hecho, pero debido a lo que su ex prometida le dijo no tuvo más opción que 10 minutos después tomar un avión con rumbo a México, mientras ella se quedó en Colombia.

