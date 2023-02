VIDEO | Mane y Karime se rencuentran en una alfombra roja y esto fue lo qué pasó

Decenas de celebridades se encontraron frente a frente en la segunda entrega de los TikTok Awards, la premiación en México que reconoció a los mejores creadores de contenido de dicha plataforma, dos de las famosas que no podían faltar a la ceremonia y a la alfombra roja fueron Manelyk Gonzales y Karime Pindter.

Las estrellas acudieron al evento con el mejor atuendo de su armario, y lo que causó furor de la audiencia es que a pesar de estar a pocos metros de distancia y de tener conocimiento de su presencia, las ex “comadres” ni siquiera se dirigieron la palabra, pues cabe recordar que ya no tienen una buena relación después de sostener una amistad de varios años.

En un video que se subió a Internet desde la cuenta de @annaburgos06 se ve el momento en el que presuntamente es Karime quien se percata de la presencia de Mane, pero lo único que hace es regresar a su lugar e ignorar lo que pasó, mientras que en la grabación no se logra saber si hay un acercamiento después.

En los comentarios los seguidores rápidamente reaccionaron y algunos expresaron que Karime puso cara de terror al ver a la influencer, mientras que otros aseguraron que estaba escondida para no ver a Mane, aunque también hubo quienes defendieron a la “Matrioska” y añadieron que es una reacción normal.

Según ha confesado Mane, fue Karime quien la engañó ya que en una ocasión ella la invitó a un viaje a Punta Cana, pero ella negó el ofrecimiento, pues argumentó que tenía varios compromisos de trabajo que cumplir, pero al día siguiente se enteró que se había ido con Jawi (ex de Mane) a Las Vegas.

“El problema no es ese, yo entiendo, porque ellos son muy amigos. Lo entiendo, pero si me dice: ‘¿Sabes qué mana?, no quiero ir contigo porque me voy a Las Vegas con tu exnovio, pero te lo aviso, ¿por qué?, porque no quiero que la gente empiece a hablar culeradas de que yo ya me fui con tu novio, de que te estoy bajando el novio’, ¿Y yo que le voy a decir?, ‘No cabrona no vayas’, Obvio no, porque son amigos”, describió Mane en una charla con “Potro”, otro ex integrante de “Acapulco Shore”.