Wendy, de “Las Perdidas”, responde a Manelyk González por comentarios transfóbicos: “No falta la ridícula”

Aunque Manelyk González es conocida por ser una de las celebridades más polémicas en el mundo del espectáculo, esta vez los comentarios transfóbicos que realizó durante su podcast “Hoy toca” generaron una ola de críticas en redes sociales que provocó la reacción de otras famosas como Wendy Guevara de “Las Perdidas”, quien no dudó en expresar su opinión al respecto.

La exestrella de “Acapulco Shore” compartió un video en YouTube de la charla que tuvo con el maquillista Víctor Guadarrama para su capítulo titulado “¿Por qué las trans ligan tanto?”. En éste ambos emitieron palabras que estigmatizan a las mujeres trans, por lo que de inmediato internautas y activistas se manifestaron al respecto.

“Muchos las presumen y las besan en los antros. En su mente muchos piensan que están con una mujer (…) Que tienen su aparato reproductor eso a ellos les causa un placer profundo, un morbo. Muchas veces ellos son los activos, pero también la mayoría de las mujeres transexuales, no, que son travestis, que son las que no se lo cortan, se vuelven prostitutas porque hay mucha demanda porque los güeyes las buscan”, dijo Víctor Guadarrama durante el podcast que fue eliminado por la modelo.

Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, fue cuestionada al respecto durante un live en sus redes sociales ya que en el podcast también la menciona Manelyk González al señalar que imita la voz de hombre en algunas ocasiones: “No falta la ridícula (…) Siempre les he dicho a todas la comunidad trans que yo no represento a nadie, a mí me gusta que me hablen como a mí me gusta”.

Puntualizó en que no le molesta si la llaman “Luis” o “Wendy” ya que la decisión de que así sea es de ella y no desea que otras personas cambien de opinión por ello: “Yo respeto que les llamen como mujer, a mí me gusta que me llamen como mujer pero yo no me enojo si me hablan como vato porque es mi decisión, no tengo que pensar igual que la de al lado ni que me traten igual”.

Wendy Guevara responde a comentarios transfóbicos de Manelyk González. Foto: IG @manelyk_oficial

Manelyk González se disculpa

Ante la ola de comentarios negativos que recibió, la también empresaria de 34 años eliminó el clip de YouTube y emitió un comunicado en sus redes sociales donde se disculpa y anuncia que lanzarán otro video acompañados de activistas que les aclaran por qué sus comentarios son transfóbicos.

“Estoy leyendo comentarios del último video y podría estar más de acuerdo con ustedes. EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decido bajarlo. Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática, y poco informada. En la tarde platicamos a detalle en un live”, se lee en el comunicado.

Víctor Guadarrama también se pronunció al respecto a través de sus redes sociales: “Pido una disculpa a toda la comunidad trans ya que no era mi intensión. Hablé desde la ignorancia. Les prometo pedir una disculpa pública, amplia y muy bien informada para no regarla, las amo y buenas noches”.

