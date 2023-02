Frente al espejo, Kendall Jenner paraliza la red haciendo topless

Kendall Jenner causó sensación la noche de este martes en las redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram, donde la siguen millones alrededor del mundo, una serie de imágenes en las que se dejó ver con un coqueto bikini y haciendo topless, clips con los que paralizó la popular plataforma y de volvió a confirmar como una de las mujeres más bellas del espectáculo internacional.

La modelo y empresaria, que cumplió 27 años en noviembre, es una de las integrantes del famoso y polémico clan Kardashian-Jenner, junto a sus hermanas Kourtney, Khloé, Kim y Kylie, quienes se han ganado un lugar como importantes influencers en las redes y en el caso de Kendall también en las pasarelas, pues es considerada una de las modelos más reconocidas y mejor pagadas.

Kendall Jenner se luce frente al espejo

Aunque no es raro que Jenner cause furor con sus looks y sus publicaciones, en esta ocasión llamó la atención de sus fans al presumir su curvilínea silueta frente al espejo y desde una habitación, primero luciendo un conjunto negro de dos piezas, para después despojarse del top y hacer topless, cubriendo su busto sólo con su brazo y mano, mientras que con la otra sostuvo el celular.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kendall compartió diversos clips en los que se le puede ver presumiendo su belleza al máximo, y pronto se convirtió en tendencia en plataformas como Twitter, donde su nombre fue mencionado junto a palabras como "hermosa", "bellísima", "guapísima" y muchos otros adjetivos halagadores con los que sus fans reconocen que es una de las más guapas modelos.

Kendall sorprendió haciendo topless. Foto: IG @kendalljenner

Hasta el momento, a menos de 24 horas de haber compartido el posteo en la plataforma de Meta, la joven empresaria ha recibido 5.7 millones de "me gusta" y 21 mil 500 comentarios, cifras con las que confirma que conquistó las redes sociales con su belleza y estilo, pues aunque sólo posó frente al espejo con unas prendas, Jenner dejó claro por qué se ha coronado como una de las consentidas entre las Kardashian.

Kendall es una de las jóvenes más seguidas en las redes sociales, sumando 276 millones de seguidores en Instagram, más de 32 millones en Twitter, y 21 millones en Facebook, por lo que no es raro que al igual que sus hermanas con cada una de sus publicaciones cause gran impacto, sobre todo cuando se deja ver más atrevida y arriesgada, presumiendo su curvilínea y esbelta silueta sin ropa.

La modelo también posó en bikini. Foto: IG @kendalljenner

A sus 27 años, la empresaria y socialité es considerada una de las modelos mejor pagadas del mundo, y ha trabajado para las marcas de moda más reconocidas, además de hacer algunas campañas para las empresas de cosméticos y ropa de sus hermanas. Gracias a su fama, la joven ha experimentado en diversos ámbitos empresariales, lanzándose hace poco más de un año en el negocio del tequila, razón por la que ha venido a nuestro país a visitar la fábrica donde se hace su bebida.

Así enamora frente al espejo. Foto: IG @kendalljenner

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Kendall Jenner desafía las restricciones de Instagram con vestido de transparencias

Desde el sofá, Kendall Jenner sacudió la red con ajustado traje de baño