Leonardo DiCaprio causa polémica por su presunto romance con esta modelo 29 años más joven que él

Leonardo DiCaprio ha acaparado titulares a lo largo de los años más allá del ámbito profesional a raíz de sus relaciones con chicas menores de 25 años y en las últimas horas, los rumores de que el actor estaría saliendo con una modelo de 19 años provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales, pues además de los memes y hasta análisis psicológicos con base a su selección de parejas, las críticas no se hicieron esperar por este presunto noviazgo debido a la diferencia de edad.

Y es que el ganador del Oscar tiene 48 años, es decir, es 29 años mayor que su presunta nueva conquista. Los rumores se desataron luego de que fuera visto sentado junto a la modelo israelí Eden Polani en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

Algunos comentarios hicieron referencia con respecto a que la joven estaba todavía en la escuela cuando inició la pandemia de Covid y que ni siquiera había nacido cuando se estrenó Titanic en 1998, hace 25 años. Además de destacar que Kate Winslet tenía 22 años cuando fue nominada al Oscar por la cinta antes mencionada, es decir, era 3 años mayor que la actual novia de Leonardo DiCaprio.

“La nueva novia de Leonardo DiCaprio es tan joven que su educación secundaria fue interrumpida por el COVID-19 ¡Raro!”, “Que alguien me explique qué tiene en común un hombre que se acerca a los 50 con una chica de 19 años” y “Alguien tiene que parar a Leonardo DiCaprio. Era divertido hace 10 novias atrás”, son algunos de los mensajes sobre el historial amoroso del actor.

Polani es una joven pelirroja que está dando los primeros pasos en su carrera, pues acaba de firmar contrato con la agencia IT models y es una influencer con más de 200 mil seguidores en redes sociales. Cabe señalar que, en los últimos meses, DiCaprio estuvo ligado sentimentalmente a Victoria de 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas, relación que por ahora no se sabe si continúa o no.

Eden Polani presunta nueva conquista de Leonardo DiCaprio

