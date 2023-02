Armie Hammer, actor de Call me by your name, revela que sufrió abuso sexual

Luego de ser acusado de abuso sexual e incluso de conductas que incluían el canibalismo, el actor Armie Hammer reveló que estas acciones podrían derivarse del abuso sexual que sufrió cuando era niño.

Según lo declarado al medio Air Mail en lo que fue su primera entrevista tras haber sido acusado de abuso sexual por algunas de sus parejas, Hammer señaló que algunas de sus actitudes en este ámbito podrían derivarse de la violación que él mismo sufrió a los 13 años de edad.

“Fui introducido a la vida sexual de una manera que estaba totalmente fuera de mi control. No tenía poder ni dominio sobre esa situación. Entonces mi interés derivó hacia tratar de tener siempre el control”, detalló el actor.

Hace un par de años, el actor fue señalado por los actos sexuales extremos que realizó sin consentimiento de algunas de sus parejas, hecho por el que perdió numerosos contratos y que lo llevó a ser procesado judicialmente.

“Estoy aquí para responder por mis errores, para hacerme cargo por el hecho de que fui un c*brón. Usar a las personas para hacerme sentir mejor y luego irme fue egoísta, además de tratar a la gente peor de lo que merecían”, apuntó.

Hammer señaló que está consciente que es muy difícil que tenga una nueva oportunidad en Hollywood, debido a los antecedentes de abuso que actualmente tiene.

“Nadie me contratará. Nadie me asegurará. No ser�� elegido para un proyecto y nadie me tocará porque, si me contratan, entonces serán personas que apoyan a los abusadores”, argumentó.

