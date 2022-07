Armie Hammer: la historia de la estrella de cine acusado de caníbal que ahora vende tiempos compartidos en la playa

Hace unas semanas comenzó a surgir en redes sociales y sitios especializados en espectáculos que el actor de Armie Hammer fue captado vendiendo tiempos compartidos en un hotel de las islas Caimán. La revista Variety confirmó que esta noticia es real y la familia multimillonaria del actor le dio la espalda tras las alegaciones.

“Él está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, se lee en el artículo de Variety.

El contacto explicó que antes de trabajar en el hotel, el actor administraba un complejo de apartamentos en las Islas Caimán. “Vive allí para poder estar cerca de sus dos hijos pequeños”. Además, se dice que Armie Hammer también habría pasado un tiempo en un centro de rehabilitación tras el desplome de su carrera.

Armie Hammer, quien protagonizó cintas como The Social Network, Call Me By Your Name y, recientemente, Death on the Nile, es bisnieto del magnate petrolero Armand Hammer, uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, la fuente señala que Armie ya no forma parte de la nómina familiar y que necesita tener “un trabajo normal y respetable para ganar dinero”.

Los problemas de Hammer comenzaron en enero del 2021 cuando una mujer publicó mensajes que el actor le envió, donde se detalla su interés por el canibalismo entre otras prácticas inquietantes. Poco después el actor fue acusado de violación, lo que lo llevó a abandonar proyectos como Shotgun Wedding y The Offer.

Hammer ha negado las acusaciones de violación, argumentando que toda interacción con las mujeres con las que ha tenido relaciones han sido consensuadas. Sin embargo, su carrera se vio gravemente dañada y ahora parece imposible que regrese a Hollywood.

Foto de TMZ.

