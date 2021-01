¡De terror! Con FILOSO cuchillo, así MARCABA Armie Hammer a sus víctimas; revela exnovia

Luego de que el actor Armie Hammer fuera denunciado públicamente por varias mujeres, quienes lo acusaron de acoso, así como de perpetrar agresiones psicológicas y físicas. Desde entonces, han salido a la luz más detalles, como que marcaba una "A" en la piel de sus víctimas haciendo uso de un arma punzocortante.

El protagonista de "Call me by your name" se vio envuelto en la polémica luego de que algunas de sus ex-parejas lo acusaran de violentarlas en más de una ocasión y tener inclinaciones caníbales, lo que causó indignación en el público.

Ahora, Hammer vuelve a estar en el ojo público luego de que su ex-novia, Paige Lorenze, revelara en entrevista para Daily Mail, que él llegó a cortarla con un cuchillo para marcar en su piel la letra "A", mientras mantenían relaciones sexuales y sin su consentimiento. Tras herirla, muy cerca de la zona íntima, él lamió la sangre que brotó de la laceración.

"Le encantaba jugar con el cuchillo. Estaba obsesionado con eso, y por lo general no me cortaba. Sin embargo, esa noche decidió que quería marcarme como de su propiedad y grabar su nombre en mi cuerpo. Trató de razonarlo como que se trataba de un gesto de su compromiso de que estaríamos juntos por un largo tiempo". Noticias Relacionadas ¿Quién es Armie Hammer, el actor acusado de ser caníbal?

La joven, quien es una ex-esquiadora profesional, sostuvo una relación con el actor entre agosto y diciembre de 2020. Según declaraciones de ella, tras sus encuentros con la estrella de Hollywood, se percataba de que tenía moretones por todo su cuerpo, así como marcas de mordeduras, pues él solía perder el control en esos momentos.

Paige reafirmó las acusaciones de otras mujeres acerca de los impulsos de canibalismo de Hammer:

"Quería encontrar un médico que me quitara las costillas. Me dijo que se pueden quitar las costillas de abajo para poder cocinarlas y comérselas. No paraba de decirme que no las necesitaba. Lo dijo más de una vez. Hablaba muy en serio".

El actor de 34 ha permanecido en silencio respeto a las denuncias en su contra, pero su abogado sí respondió las declaraciones que hizo Lorenze:

"Estas afirmaciones sobre el señor Hammer son evidentemente falsas. Cualquier interacción fue completamente acordada y consensuada".

Paige se defendió y declaró que estar en una relación no justifica las agresiones que sufrieron ella y otras parejas de Armie. Asegura que su único deseo es hacerle ver al estadounidense el daño y dolor que provocó, y a la vez, evitar que alguien más se convierta en su víctima.