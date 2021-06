Armie Hammer entra a rehabilitación tras acusaciones de ABUSO SEXUAL y CANIBALISMO

El actor estadounidense Armie Hammer ha entrado a rehabilitación a un centro donde tratan a personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y sexo en los Estados Unidos.

¿Cuál es el motivo?

Tras las acusaciones de acoso y abuso sexual que recibió, Armie dejó las Islas Caimán para ir a un centro de rehabilitación en Florida luego de que su exesposa Elizabeth Chambers lo ayudara a tomar esta decisión, según confirmó la revista Vanity Fair.

De acuerdo con un testigo, el actor fue captado junto a su familia en el aeropuerto, quienes se despidieron de él y lo dejaron ir más tarde.

Asimismo, la revista señaló que una fuente cercana al actor contó que Hammer pidió ayuda a su exesposa y prometió quedarse en el centro hasta que fuera necesario, por su bien y el de su familia, ya que el protagonista de “Call me by your name” tiene dos hijos.

¿Qué pasó con las acusaciones?

Armie Hammer no se había visto desde el pasado mes de marzo, cuando se le acusó de acoso y canibalismo por parte de una mujer llamada Effie, quien compartió las supuestas capturas de pantalla de sus conversaciones con él a través de Instagram.

Ante esto, otras mujeres se unieron a las denuncias y acusaron a la estrella de ser un manipulador, controlador, violento e incluso sexualmente y emocionalmente violento.

Por su parte, Hammer perdió varias películas y proyectos, además, fue sometido a una ardua investigación, de la que hasta el momento se desconocen los avances.

Con información de Elle

