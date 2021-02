¡Elizabeth Chambers rompe el SILENCIO! Habla sobre supuesto CANIBALISMO de Armie Hammer

Elizabeth Chambers rompió su silencio sobre las acusaciones que pesan sobre su ex pareja, Armie Hammer, quien se vio envuelto en una serie de señalamientos de abuso hacia otras mujeres, a quien les envió mensajes gráficos en las redes sociales.

"Durante semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha ocurrido", escribió la personalidad de Food Network en su cuenta oficial de Instagram, post que acompañó con una foto desde la playa.

“Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchándome y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de lo mucho que no sabía", escribió Chambers, abriendo la controversia de que quizás cuando estuvieron juntos, Hammer comenzó a presentar actitudes "extrañas".

“Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar”, continuó Chambers, aunque sin dejar claro si también ella fue victima de Armie.

Ella escribió que no tiene la intención de hacer más comentarios y espera concentrarse en sus hijos, Harper Grace, de 6 años, y Ford Douglas Armand, de 4, a quienes comparte con el actor de "Call Me by Your Name".

Este fue el primer pronunciamiento que hizo la empresaria, dejando claro que no desea hablar más acerca de este tema. Cabe destacar que fue hace un mes se publicaron una serie de mensajes directos desde la cuenta de Instagram de Hammer, que le enviaba a diferentes mujeres, donde se refería a actos sexuales violentos, como beber sangre y canibalismo.

Aunque no se ha verificado la autenticidad de esos mensajes, desde entonces varias mujeres han presentado denuncias de abuso contra el actor, incluso la escritora Jessica Ciencin Henriquez.

Con quien estuvo vinculada sentimentalmente con Hammer en septiembre del año pasado, compartió a través de Twitter que los mensajes “son reales” y agregó: “Apoyo a las mujeres y odio a los hombres que no lo hacen”.

Desde que estalló el escándalo, Hammer, se ha quedado en las Islas Caimán en medio de la pandemia, además, abandonó dos proyectos de alto perfil, como " Shotgun Wedding " y " The Offer " y ha negado las acusaciones, según detalló Huffpost.

BGM