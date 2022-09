House of Hammer: Secretos de familia, retrato de una dinastía oscura

Call me by Your Name (2017), fue la película que llevó a Armie Hammer a ser uno de los actores con mayor potencial de ascenso en Hollywood. Sin embargo, acusaciones de abuso sexual y canibalismo en su contra, frenaron dicho ascenso. Ahora, el actor vive exiliado y lejos de los reflectores.

Pero el caso de Armie Hammer es solo la punta del iceberg. Al menos así lo manifiesta Casey Hammer, tía del actor quien hablará de los oscuros secretos de su familia en House of Hammer: Secretos de familia, serie documental en tres partes, la cual se estrena este 2 de septiembre en HBO Max.

La serie documental inicia contando el ascenso a la fama de Armie Hammer. Pero todo se vino abajo cuando las sobrevivientes comenzaron a levantar la voz al contar sus experiencias con el actor. Las acusaciones de violación y abuso presentadas contra Armie Hammer en 2021 conmocionaron a Hollywood y a los fans de todo el mundo.

“No era solo un actor, era guapo, era hermoso, famoso y yo estaba empezando a enamorarme de él. Pero algo no se sentía bien. Fue entonces cuando mencionó las cuerdas. Éstas quedaban atadas alrededor del cuello, de las muñecas, los tobillos, pasaban por la espalda. Siempre tenía moretones y lo odiaba. ”, dice una de las víctimas en el trailer de la producción.

House of Hammer: Secretos de familia, comienza en 2020 relatando cómo fue la llegada a la cima del ascenso a la fama de Hammer. Con revelaciones exclusivas de la tía de Armie, Casey Hammer, y de múltiples sobrevivientes de los presuntos abusos del actor, la docuserie revela secretos, que van desde las acusaciones de violencia y abuso hasta la manipulación política y el fraude financiero, que esconde una de las familias más prominentes de Estados Unidos.

Dirigida por Elli Hakami y Julian P. Hobbs, y con Casey Hammer como asesora, la serie hablará del libertinaje, engaño, abuso, adicción y corrupción en los que cinco generaciones de hombres de la familia Hammer han incurrido. Ellos tienen tantos oscuros secretos que el escándalo de Armie Hammer es solo la punta del iceberg.

Las tres partes de House of Hammer: Secretos de familia, estarán disponibles en HBO Max este viernes 2 de septiembre.

