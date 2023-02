Nieta de Talina Fernández revela que quiso quitarse la vida pero su mamá Mariana Levy la salvó

Era un 29 de abril de 2005 cuando se confirmó la inesperada muerte de la querida y joven actriz Mariana Levy, todo ocurrió cuando ella, su esposo e hijos estuvieron a punto de ser asaltados en las calles del entonces Distrito Federal, su corazón no soportó y dejó de latir debido al gran susto que tuvo esa tarde.

El gremio artístico se vistió de luto pero más allá de eso, Talina Fernández perdió a su hija y María, José Emilio y Paula Levy perdieron a su mamá, ésta última tenía tan solo tres años de edad cuando su mamá falleció a causa de un paro cardiaco; actualmente Paula quiere seguir los pasos de su famosa madre pero para llegar hasta este momento no ha sido fácil para ella, incluso reveló que trató incluso de quitarse la vida.

Paula Levy abre su corazón

Este 2023, es un año lleno de cambios para Paula pues inició sus estudios de actuación en el CEA, pues desea seguir los pasos de su madre Mariana Levy quien hasta 2005 fue una de las actrices favoritas de la audiencia mexicana, incluso su hija menor asegura que le gustaría mucho hacer una nueva versión de “La Pícara Soñadora”, telenovela que catapultó a la cima a la hija de Talina Fernández.

Ahora, Paula Levy se encuentra disfrutando de una nueva etapa en su vida en donde además de haber limado asperezas con sus familiares, está cada vez más cerca de Dios, y esto la ha ayudado mucho a salir adelante, pues tiene algo de qué aferrarse, pues su vida no ha sido nada sencilla.

Foto: IG @paulalevyy

Perdió a dos mamás

Y es que Paula Levy no solo perdió a su mamá biológica, la actriz Mariana Levy sino que luego de la muerte de la actriz su padre se casó con la cantante Ana Bárbara con quien llegó a tener una gran conexión y cariño.

Paula recuerda que siendo una niña una ocasión se sentó en las piernas de la intérprete de “Bandido” y le pidió permiso para decirle “mamá”, desde entonces “La Reina Grupera” la trató, educó y amó como si fuera su verdadera mamá.

Todo parecía ir bien en su vida, sin embargo, su padre los llevó de viaje a ella y a su hermano José Emilio para darles la noticia que se separaría de Ana Barbara, entre ellos la relación terminó mal por lo que prohibió a la cantante ver a Paula y José Emilio.

“No podía hablar con ella, pero mis hermanos (los hijos de ella) iban en la misma escuela que yo, Emiliano me dio una muñequita de su parte, que tenía una nota que decía: ‘Cada que me quieras abrazar, abraza la muñeca y yo voy a sentir el abrazo’. Fue una separación total. Tiempo después, mi papá me dijo que estaba bien que la viera”. Dijo Paula Levy para TV Notas

Pese a que luego ya pudo reunirse con Ana Bárbara, Paula revela que actualmente no tienen mucha comunicación debido a sus diversas ocupaciones, sin embargo, ambas saben que se quiere muchísimo.

Foto: Especial

Pensó en quitarse la vida

La adolescencia para Paula fue una de las etapas más difíciles de su vida, pues desde los 12 a los 16 años padeció de trastornos alimenticios y aunque recibió el apoyo de su padre y pudo salir adelante de ellos, aún debía enfrentar una dura batalla contra la depresión.

La misma Paula reconoce que su actuar durante su adolescencia no estuvo del todo bien, pues era muy rebelde y quería comerse al mundo, sin embargo, también recuerda que hubo momentos en donde sentía que no se identificaba con nadie por lo que llegó a pensar en quitarse la vida.

Y es que, Paula no solo pensó una vez en quitarse la vida, sino que ese pensamiento era frecuente hasta hace algunos años; pero no fue sino hasta que tuvo 18 años cuando la nieta de Talina Fernández intentó quitarse la vida al tomar algunos medicamentos.

“Le mandé un mensaje de despedida a mi hermano José Emilio, que se preocupó mucho, y me llevaron al hospital, donde los doctores dijeron que ya mi cuerpo había procesado el medicamento y solo tenía que hidratarme bien. Gracias a Dios sigo aquí”.contó Paula Levy

Foto: Especial

Luego de este fuerte episodio, Paula asegura que su madre estuvo presente en ese momento y fue ella quien le salvó la vida, pues aunque antes era atea y aseguraba que luego de la muerte de su mamá ella ya no estaba presente, pero ahor todo es diferente pues asegura que solo ella podría haberla ayudado no solo en ese momento sino en muchos más que es inexplicable: “me tira unos paros increíbles, que diría: ‘Solo tú podrías ayudarme así’”.

SIGUE LEYENDO:

Shakira revela que fue una mujer dependiente de sus parejas amorosas: "Ahora me siento completa"

bmz