Talina Fernández hace desgarrador relato sobre la muerte de su hija, Mariana Levy: “¿Dónde está mi niña?”

Talina Fernández fue la última invitada a “La entrevista” con Yordi Rosado y además de hacer una remembranza de sus años de gloria en la televisión mexicana “La Dama del Buen Decir” también habló sobre distintos pasajes de su vida privada y como era de esperarse también habló sobre la muerte de su hija, Mariana Levy, quien perdió la vida de forma trágica a los 39 años de edad, por lo que en esta ocasión te contaremos a detalle todo lo que dijo la icónica conductora.

Para empezar a abordar el tema es importante recordar que Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 debido a un paro cardiaco durante un intento de asalto a mano armada cuando circulaba a bordo de su vehículo por las calles de la Ciudad de México acompañada por su esposo, José María Fernández "El Pirru", por sus hijos y algunos otros niños, a quienes llevaba a un conocido parque de diversiones ubicado al sur de la capital mexicana para festejar el Día del Niño, pero todo terminó en tragedia.

Al recordar este tema durante la charla con Yordi Rosado, Talina Fernández aseveró que nunca ha podido superar el dolor de haber perdido una hija, pero ha aprendido a convivir con él, no obstante, no puede evitar conmoverse al recordar a la también cantante.

Durante su relato, “La Dama del Buen Decir” recordó que su entonces yerno, José María Fernández “El Pirru”, fue el primero que le llamó para avisarle sobre lo que había ocurrido, no obstante, no pudo entenderle muy bien debido a que estaba alterado, por lo que de inmediato se movilizó y con la ayuda del productor Salvador Ortiz y su esposa pudo llegar hasta el punto donde ocurrieron los hechos, asimismo, reveló que gracias a la intervención de la entonces Primera Dama, Martha Sahagún, no le practicaron la autopsia a su hija.

“Me habla “El Pirru”, me dice: ‘Mariana, el coche, los niños’ no entendía un carajo. Lo único que entendí fue ‘un paro cardiaco’ y le pregunté ‘¿la sacaron del paro?’ ya no entendí la respuesta y llegó al estudio gritando y la esposa de “Chava” Ortiz, esposa del productor, me llevó a Las Lomas de Chapultepec a Prado Sur, donde murió mi niña, yo entré sin saber si seguía viva y estaban todas las enfermeras sentadas rezando, ‘¿Dónde está mi niña?’ grité y estaba en el suelo, ahí trataron de revivirla y como había muerto en un asaltó la policía le pintó alrededor lo del cadáver.

Me habló Martha Sahagún y me dice ‘¿Qué pasó Talina?’, le dije ‘Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia’ y me dice ‘pásame a no sé quién’ y no le hicieron la autopsia, razón por la cual, todos los seguros no me pagaron un centavo porque como fue muerte natural no te pagan”, señaló Talina Fernández.

Mariana Levy tenía 39 años de edad cuando falleció. Foto: Especial

En otro momento de la entrevista, Talina Fernández señaló que Mariana Levy gozaba de una extraordinaria salud y que nunca había tenido problemas con su corazón o algo por el estilo, sin embargo, señaló que ella cree que ese día tenía mucha presión debido a que ese día estaba a cargo de al menos nueve niños incluyendo a sus hijos, no obstante, se mostró tranquila pues considera que “Dios así lo decidió”, además refirió que ya tendrá oportunidad de preguntarle el motivo por el que se la quitó tan pronto.

Para finalizar, Talina Fernández señaló que antes de que se hiciera el levantamiento del cuerpo, se acostó junto a su hija sobre el pavimento para darle su último abrazo, además, señaló que ella misma le puso un poco de maquillaje para que lucieran tan bella como siempre lo había hecho, asimismo, refirió que, aunque fue uno de los momentos más duros de su vida, este episodio también le brindó la oportunidad de adoptar a su nieta María, a quien considera un auténtico regalo de Mariana Levy.

