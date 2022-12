VIDEO | Por esta razón Talina Fernández es conocida como “La dama del buen decir”, ella asegura que es muy mal hablada

Sin duda alguna, una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana es y ha sido Talina Fernández, quien en recientes fechas llamó mucho la atención por su participación en el reality show "Master Chef Celebrity" y haber compartido la segunda despedida que le hizo a su hija Mariana Levy, en el bosque, quien falleció hace 17 años. Aunque ha dado algunas declaraciones que sorprendieron a propios y extraños, como su nuevo romance, las nuevas generaciones casi no la conocen.

Aunque su vida ha estado plagada de éxitos y cientos de experiencias, una de las preguntas que gira más en torno a la conductora es el origen de su apodo: "La dama del buen decir". Si bien es cierto que es una mujer de mundo y con un amplio bagaje cultural, dicho mote se lo ganó de otra forma, cuando tenía una mayor participación en la pantalla chica. Esto lo explicó durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando.

A pregunta expresa del conductor Daniel Bisogno, la querida Talina Fernández aclaró su garganta para explicarle a él, a sus compañeros y al auditorio el porqué le comenzaron a decir de la mencionada manera. Todo empezó cuando se integró en el programa "Noche a noche", cuando tenía 36 años, pero entonces no sabían cómo presentarla. El asunto se resolvió gracias a Luis de Llano Macedo, quien supo que estuvo en un noticiero y cuidaban de manera rigurosa su manera de expresarse.

Talina Fernández asegura que es una mujer mal hablada

Durante su paso por las noticias, Talina Fernandez dijo que estuvo acompañada por dos grandes personalidades que no le permitieron expresar ningún tipo de anglicismos, hecho que llegó a oídos de De Llano. "Yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco, españoles ambos, que no me permitían decir ni 'ok'... hay que cuidar el lenguaje castellano", mencionó.

Tras enterarse de la situación, el productor resolvió llamar a la madre de Coco Levy como "La dama del buen decir" debido a que sabía que iba a cuidar el lenguaje. Sin embargo, confesó que es un "mujer muy mal hablada, pero muy mal hablada y lo uso para calificar...", mencionó. Eso sí, aclaró que en su vida ha dicho una mala palabra enojada y "en 54 años en la tele, hasta hoy, dije pinche", reveló.

Talina Fernández durante su paso por el noticiero Eco (Foto: IG @talinafernandezoficial)

