Talina Fernández defiende a Coco Levy, asegura que Danna Ponce tiene un trastorno mental

El pasado 4 de octubre se realizó una audiencia en la que el productor Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, al respecto la conductora Talina Fernández celebró que su hijo llevará su proceso en libertad y aseguró que Danna Ponce habría sido diagnosticada con Trastorno Límite de Personalidad.

En junio de este año la actriz Danna Ponce interpuso una demanda contra el productor, de 55 años, tras compartir un video en sus redes sociales donde relata el presunto abuso que sufrió en una entrevista de trabajo con Levy. Acusaciones a las que se sumaron más tarde otras actrices, quienes también iniciaron un proceso legal contra el hijo de Fernández.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la conductora fue cuestionada sobre el proceso legal que atraviesa su hijo y dijo sentirse tranquila segura de que resultará a su favor; además, señaló que Danna Ponce habría iniciado la denuncia contra Levy para buscar fama y una oportunidad en la industria del cine.

“Son mentiras. Afortunadamente no hay causa para dictarle prisión ni mucho menos, tendrá que ir a firmar mientras sea el juicio, pero pues la niña fue declarada en los estudios psicológicos como border, de esas personas que... están entre…”, dijo Talina Fernández al defender a su hijo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés), el trastorno límite de la personalidad “es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones” y puede “aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás”.

Coco Levy rompe el silencio

Tras la última audiencia, Jorge Levy rompió el silencio y habló sobre el proceso legal que enfrenta ante la denuncia por abuso sexual, recalcó en su inocencia y aseguró que hasta el momento había hablado tal y como se lo indicaron autoridades judiciales.

"Yo soy absolutamente inocente y ya me ha costado mucho. Llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron todavía presentar pruebas, entonces en base al dicho de la niña que es lo único que hay, se hizo un proceso (...) Yo trabajé muchos años haciendo lo mismo (...) y lo único que tenía era cariño, nunca, jamás tuve una acusación. Yo no cambio de persona de un segundo a otro", detalló.

Mientras tanto, el abogado de Danna Ponce explicó ante los medios de comunicación el motivo por el que Coco Levy seguirá el proceso en libertad: “La juez quitó la agravante que consistía en la pena privativa de la libertad. Los hechos ocurrieron dentro de un centro de trabajo principalmente, y segunda, porque el señor Levy aprovechó los medios y circunstancias de su empleo para cometer este hecho, donde había cierta subordinación con la víctima”.

