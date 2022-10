Coco Levy asegura que es "absolutamente inocente" tras denuncia de acoso sexual

A pesar de que las acusaciones en contra de Coco Levy tomaron eco en los medios de comunicación y redes sociales, el productor no había dado declaraciones respecto a la denuncia que enfrenta por parte de Danna Ponce, quien asegura que la acosó sexualmente.

Pero luego de que tuviera lugar la audiencia inicial por la investigación del delito en cuestión, el hijo de Talina Fernández finalmente rompió el silencio y habló acerca de lo que significa este proceso y si verdaderamente se siente culpable de lo que se le acusa.

Así, ante los medios de comunicación, Coco Levy aseguró que no había hablado con la prensa porque así se lo indicaron las autoridades judiciales, aunque a su vez aprovechó para deslindarse de responsabilidades, asegurando que lo sostenido por Danna Ponce "siempre ha sido una mentira".

"Yo soy absolutamente inocente y ya me ha costado mucho. Llegamos a esta audiencia, hicimos la presentación, a mí no me dejaron todavía presentar pruebas, entonces en base al dicho de la niña (Danna Ponce), que es lo único que hay, se hizo un proceso", expuso Coco Levy.