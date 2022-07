Danna Ponce reacciona al video de perdón de Coco Levy; Reprueba que normalice el acoso | VIDEO

A algunas semanas de que se destapara el escándalo que protagonizan Danna Ponce y Coco Levy, el hijo de Talina Fernández decidió romper el silencio y hablar acerca de los delitos que se le imputan, ofreciendo una disculpa si alguna vez ofendió a alguna mujer con sus comentarios.

En el clip, el antiguo colaborador de Videocine asegura que él es padre y no le gustaría que el día de mañana sus hijas tuvieran que vivir un caso de acoso o abuso sexual en sus trabajos, por lo cual "quiere entender sinceramente qué hizo mal".

Además, aseguró que su intención nunca fue incomodar a ninguna de las actrices y que no tuvo contacto físico con las mujeres que alzaron la voz y que revelaron que las había invitado a una fiesta.

Ante estas declaraciones, Danna Ponce, la actriz que acusó legalmente al productor de abuso sexual, aseguró que era ilógico que Coco Levy minimizara las denuncias que hicieron varias mujeres, pues en primera instancia no tenía por qué haberlas invitado a estos eventos.

En este sentido, opinó que Coco Levy ya tenía muy normalizado el ver a las mujeres como un objeto, por lo cual expuso que el hijo de Talina Fernández se estaba victimizando.

Además, dijo que el productor estaba intentando querer conmover al público utilizando a su mamá y a sus propias hijas, cuando en el fondo, sabe que lo que hizo está mal.

"Tenías hijas y ¿por qué no lo pensaste en tus hijas antes de ponerme una mano encima? Son esas cuestiones que aunque él se esté disculpando, me parece muy absurdo porque no se me hace congruente el discurso con sus acciones y con tantos años haciendo lo mismo", subrayó Danna Ponce sobre la disculpa de Coco Levy.