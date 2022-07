"El que miente, es usted señor": Romina Sacre acusa a Coco Levy de acoso sexual

Desde que Danna Ponce subió una serie de fotos y videos a sus redes sociales en los que afirma que Jorge "Coco" Levy la acosó sexualmente, algunas otras mujeres se han armado de valor para dar a conocer historias semejantes que vivieron con el hijo de Talina Fernández y entre ellas destaca una exitosa escritora: Romina Sacre.

Fue mediante su cuenta de Twitter que Romina Sacre compartió la historia de acoso sexual que vivió a lado de Coco Levy, quien aparentemente, se vale de su poder e influencia en el mundo del espectáculo para convencer a jovencitas de tener encuentros sexuales con él.

De acuerdo con el relato de Romina Sacre, ella mantuvo esto en secreto por muchos años por miedo a que su carrera se viera manchada por el escándalo, sin embargo, al ver cómo Coco Levy se lavó las manos de las acusaciones hechas por Danna Ponce en su contra, comprendió la importancia de dar a conocer su historia.

"Decidí contar mi historia porque me dio muchísimo coraje ver cómo Coco Levy se defendió en un video que subió a su Instagram personal: “La mentira no debería ser un camino a la fama”. El que miente, es usted señor. Esto se acabó", expuso en un hilo quien comenzó su carrera artística como actriz y modelo.

Romina Sacre relató que conoció a Coco Levy en 2012, cuando quería ser actriz y aunque en un primer momento le agradó, las cosas cambiaron a medida que él fue mostrando sus verdaderas intenciones.

Pues, en 2013 Coco Levy la invitó a lo que supuestamente sería una fiesta para conocer a su jefe, donde al final solo había cuatro señores, entre ellos Coco Levy, un alto ejecutivo de una televisora y Fernando Pérez Gavilán, acompañados de ocho o diez mujeres de entre 19 y 28 años.

Una semana más tarde, Coco Levy se volvió a contactar con Romina Sacre y la citó en su oficina, donde comenzó a exponer un discurso que parecía estar preparado, en el cual le indicaba que debía ser más atrevida para triunfar en el mundo del espectáculo:

"¿Sabes porqué no te propongo como protagonista? Porque no explotas tu sensualidad. Vete nada más ¡te caes de buena mamita! Tú tienes que aprovechar que los productores quieran algo de ti, no lo veas como algo malo... Piensa en ser como Angelique Boyer, que entres a un lugar y todos te quieran coger.... ¿Sabes cuál es tu problema? Que eres muy fresa. Yo pienso en ti como en una mujer culta, pero no la protagonista de una película, si quieres el protagónico tienes que arriesgarte más", relató Romina Sacre en su hilo de Twitter.