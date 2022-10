MasterChef Celebrity: Talina Fernández sale del programa tras fallar con su pan de muerto

La noche de este domingo, los participantes de MasterChef Celebrity celebraron un episodio especial, pues estuvo dedicado al Día de Muertos y como tal recordaron a sus personas especiales fallecidas. Al principio nadie pudo evitar derramar una lágrima, pero después tuvieron que dedicarse a elaborar los platillos que les solicitaron con tal evitar salir en la ronda de eliminación.

Dos momentos marcaron el episodio, el primero fue cuando Talina Fernández rompió en llanto cuando recordó a Mariana Levy y la herida que se hizo Ricardo Peralta en la primera prueba. En este caso, todos pensaron que había sido algo mínimo, pero terminó en el hospital para recibir cuatro puntadas por la gravedad del corte. De igual forma, Nadia regresó al programa tras haber quedado ganador su equipo; derrotó a Macky y Margarita "La diosa de la cumbia".

El programa sigió su curso y al final quedaron los famosos para enfrentarse en el reto de eliminación: Karla Sofía Gascón, Mauricio Mancera, Alejandra Toussaint, Marcello Lara, Talina Fernández y Alejandra Ávalos. Después de haber sido guiados por la chef Elena Lugo en la elaboración de pan de muerto.

Talina Fernández falló en la prueba del pan de muerto (Foto: IG @masterchefmx)

¿Quién salió de MasterChef Celebrity?

La chef Betty fue la encargada de decir el nombre del participante que no alcanzó a llenarles el paladar a los jueces: Talina Fernández, quien no tomó con sorpresa la deliberación, pues desde el principio de la prueba le costó mucho ttrabajo y ella misma lo decía con regularidad.

Apenas supieron que "La dama del buen decir" fue la eliminada, todos la mentaron su salida y expresaron lo mucho que la quieren y los buenos momentos que vivieron a su lado. "Yo vine sin idea de cocinar. No me voy triste, me voy con la sensacion de que cumplí con una misión más que me puso la vida", mencionó la conductora de 78 años.

A quien más le dolió la salida de Talina Fernández fue a Mauricio Mancera, quien se hizo muy buen amigo de ella y que en cada capítulo estuvo al pendiente de ella y lo que necesitara. Su cariño fue tan evidente que el chef Joséra Castillo quien le agradeció su dedicación y la nobleza de su corazón.

Talina Fernández fue la última eliminada de MasterChef Celebrity (Foto: IG @masterchefmx)

