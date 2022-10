Como conejita, Sofía Castro se luce en su cumpleaños 26 con body de cuero y medias de red

Este fin de semana se celebró en diversas partes de México y el mundo las fiestas de Halloween, una de las más esperadas del año debido a que los asistentes pueden echar a volar su imaginación y disfrazarce de sus personajes favoritos. Los famosos no fueron ajenos a esto y presumieron sus atuendos en sus redes sociales. Una de ellas fue Sofía Castro, quien no lo pensó dos veces y decidió sumarse al grupo de conejitas de la mansión Playboy.

A través de su cuenta de Instagram la hija de Angélica Rivera, ex Primera Dama, se presentó con unas medias caladas y el atuendo clásico acompañado de un moño negro y las orejitas. Al pie de una barra, se hizo una sesión desde Miami en Florida, Estados Unidos. Con un gesto serio lució su trabajada figura como si fuera una modelo de renombre internacional.

Sofía Castro lució como una coqueta conejita de Playboy (Foto: IG @sofia_96castro)

Cabe destacar que este domingo 30 de octubre es cumpleaños de Sofía Castro, algo que le debió dar doble emoción, pues pudo echar la casa por la ventana y disfrazada de forma sensual. Ella sólo se limitó a colocar el número 26, que corresponde a su edad acompañado por una serie de emojis; sin embargo, fue suficiente para elevar la temperatura de sus seguidores, quienes apenas vieron la publicación y no dudaron en lanzarle sus mejores elogios.

"calmaaaaaaasssssss con tanta hermosuraaaaaaaaaaaaaa", "Eres Hermosa Sofi TQM !!! Muchas Felicidades !!!!", "Las chicas pesadas tenían razón, hallowen es el único día para que te disfraces de lo que quieras sin ser juzgada", fueron algunos de los muchos mensajes que le llegaron. De igual manera le llovieron miles de likes, pues es una actriz muy querida de la televisión mexicana.

Sofía Castro cumplió 26 años (Foto: IG @sofia_96castro)

Sofía Castro desmiente embarazo

Al ser una figura reconocida Sofía Castro se mantiene muy activa en las redes sociales por lo que es normal que presente todo tipo de publicaciones; sin embargo, sus fans no pierden ni un detalle de sus imágenes; en una ocasión le preguntaron si estaba embarazada debido a que se le veía "pancita", algo que ella desmintió en cuanto pudo.

"No, no estoy embarazada, pero si sí creo que debemos de tener mucho cuidado con los comentarios o suposiciones sobre el cuerpo de los demás, es un tema muy delicado. Y ya, por favor, normalicemos no hablar, opinar o suponer del cuerpo de los demás", fue el contundente mensaje que le envió a sus seguidores.

Sofía Castro recibió muchos halagos (Foto: IG @sofia_96castro)

"Tal vez tu comentario no sea con mala intención, pero creo que si es importante que ya dejemos de opinar y criticar del cuerpo de alguien más. No es que me ofenda que digas que estoy embarazada, cero, eso es una bendición, sino que no esta bien hablar del cuerpo de los demás", mencionó la famosa.

