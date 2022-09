Sofía Castro desmiente embarazo y envía contundente mensaje contra el body shaming

Sofía Castro se sumó a las celebridades que han alzado la voz contra los comentarios negativos que reciben a través de redes sociales sobre su físico, pues recientemente una seguidora cuestionó si estaba embarazada debido a que se le veía “pancita” en una fotografía.

La hija de Angélica Rivera se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como actriz y en su vida personal, algo sobre lo que comparte detalles en redes sociales como su estricta rutina de ejercicio a la que se ha sometido para mantener un estilo de vida saludable, aunque no ha evitado ser víctima de body shaming.

Sofía Castro responde a críticas sobre su físico. Foto: IG @sofia_96castro

La actriz, de 25 años, compartió una fotografía hace algunas semanas en la que presume su figura con una minifalda de cristales azules y plateados, así como una blusa blanca que no debe faltar entre los básicos ya que es perfecta para cualquier ocasión. Aunque en ésta el ángulo y la forma en la que tiene su brazo hizo que surgieran comentarios donde le cuestionaban sobre un embarazo.

Castro no dudó en responder con un contundente mensaje en el que exige un alto a la opinión sobre el físico de otras personas: “No, no estoy embarazada, pero si sí creo que debemos de tener mucho cuidado con los comentarios o suposiciones sobre el cuerpo de los demás, es un tema muy delicado. Y ya, por favor, normalicemos no hablar, opinar o suponer del cuerpo de los demás”.

Continuó: “Tal vez tu comentario no sea con mala intención, pero creo que si es importante que ya dejemos de opinar y criticar del cuerpo de alguien más. No es que me ofenda que digas que estoy embarazada, cero, eso es una bendición, sino que no esta bien hablar del cuerpo de los demás”.

Famosas contra el body shaming

Sofía Castor no es la única actriz que lucha contra el body shaming, pues recientemente la cantante Danna Paola también ha hecho frente a los comentarios en redes sociales donde han mencionado su "extrema delgadez", algo por lo que constantemente ha respondido que está feliz y sana.

“Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, dicen o no dicen de mí. Yo estoy tan feliz conmigo, con mi vida, con mi proyecto, con mi cuerpo, creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, allá afuera, a todes de verdad, ámense mucho, eso es lo más importante", dijo en conferencia de prensa.

Camila Cabello, Selena Gómez, Scarlett Johansson y Anne Hathaway son sólo algunas de las celebridades que han usado sus redes sociales para alzar la voz contra el body shaming, pues resaltan que se desconoce la situación en la que se encuentre la persona que lo recibe y cómo esto puede afectar su salud mental y física.

