Fans aseguran que el show de Will Smith en la Nations League fue mucho mejor que el de Kendrick Lamar del Super Bowl LIX

México rompió la sequía de títulos en la CONCACAF Nations League el pasado sábado al imponerse 2-1 a Panamá con un gol de penal en el último minuto, pero dentro de toda la euforia por un título más en las vitrinas del 'Gigante de la CONCACAF', los fans aprovecharon las redes sociales para reconocer que la actuación de Will Smith previo a comenzar el juego fue mucho mejor que el de Kendrick Lamar en el Medio Tiempo del Super Bowl LIX.

El show del Medio Tiempo de la NFL es considerado como uno de los momentos más importantes del Super Bowl, pero también del deporte en general. En esta ocasión, los fans no quedaron contentos con la presentación de Kendrick, ya que usó muchos simbolismos en lugar de presentar un espectáculo al que el mundo estero está acostumbrado a la hora de ver el show del Super Bowl. A pesar de haber pasado ya un mes de dicho momento, los fans siguen mostrando su molestia. En esta ocasión, lo compararon con la presentación de Will Smith en la Nations League.

Mucho mejor el show de Will Smith en la final de la Concacaf Nations League. Qué el show del medio tiempo del Super Bowl.



México uD83CuDDF2uD83CuDDFD uD83CuDD9A? Panamá uD83CuDDF5uD83CuDDE6 pic.twitter.com/HmiUh8tOHq — Blue (@BlueboyCR7) March 24, 2025

La presentación de Will Smith en la Nations League

El 'Príncipe de Bel-Air' no escatimó en bailarines y fuegos artificiales en un set de tan solo tres canciones, suficiente para que los fans reconocieran que fue mucho mejor show el que dio Lamar en el Super Bowl. Will interpretó 'Gettin' Jiggy wit it' entre decenas de bailarines para después dar paso a su gran éxito 'Men in black'. El otro tema que cantó fue el de 'Bulletproof', en colaboración con Jac Ross. Esta última canción forma parte de su nuevo álbum, 'Based on a True Story'.

Gracias a que a lo largo de su presentación gritó varias veces el nombre de los países protagonistas de la final, Smith logró encender a todos en el estadio dejando claro que el espectáculo estaba comenzando. Esto fue lo que hizo que todos en las redes se volcaran en su favor e indicaran que fue mejor show que el que se vivió en el partido de la NFL.

El show de Will Smith está mejor que el medio tiempo del último superbowl. No pienso discutirlo. — San Yorch (@Sanyorchv) March 24, 2025

Algunos otros fans dejaron claro que no podían creer que Panamá estuviera en una final, pero sobre todo que Will Smith gritara el nombre de su país previo a que comenzara el duelo que definiría al nuevo campeón de la CONCACAF Nations League.

Fans estaban sorprendido de escuchar a Will Smith gritar "Panamá" previo a la Final de la Nations League (X: tavoj2828)

Algunos otros reconocieron que el espectáculo que montó Will Smith estuvo mucho mejor producido que el Medio Tiempo del Super Bowl, pero también que la presentación del también actor no tenía mensajes ocultos, ni fans queriéndose hacer los interesantes al descifrar lo que había detrás de la presentación. Los internautas le piden a la NFL que le aprendan algo a la CONCACAF.