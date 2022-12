VIDEO | Yanet García eleva la temperatura con coqueta lencería de transparencias y gorro de Santa Claus

Aunque es inevitable sentir nostalgia cuando el año entra en el mes de diciembre, las personas disfrutan mucho de la época por todo lo que la compone. Las fiestas que unen a la familia en torno a los regalos y las deliciosas cenas no se cambian por nada, por esta razón es que para muchos es de lo mejor. Así lo ha dejado ver la actriz Yanet García, quien parece que se quita todas sus prendas menos el gorro de Santa Claus.

Desde hace una semana, la modelo de OnlyFans le consintió las pupilas a sus seguidores de las redes sociales con algunas instantáneas que, además de robarles el aliento, les quitó el frío característico de la temporada. De esta forma, se le pudo ver con lencería y algunas prendas caladas que no dejaron nada a la imaginación y en esta ocasión no fue la excepción.

A través de las historias de su Instagram, Yanet García se negó a soltar su atuendo navideño a pesar de que ya pasó la fecha y ahora sólo se espera la cena de fin de año. Sin dejar de lado sus atuendos favoritos, la ex Chica del Clima posó frente al espejo de su casa con una falda roja y el detalle en blanco y negro, que sería el característico cinturón que utiliza Papa Noel para que no se le caigan los pantalones.

Yanet García elimina las heladas con su lencería

Postrada frente a un espejo que se sitúa en lo que parece ser la cocina de su casa, Yanet García se recargó sobre la barra parea lucir el resultado de su arduo esfuerzo en el gimnasio. Bajo la dinámica de preguntas y respuestas ella sólo se limitó a saludar a su auditorio con un tímido "hi" (hola). Aunque no aparecen las respuestas, no sería una sorpresa que le llegaran infinidad de saludos y halagos.

Yanet García dejó claro que ama la Navidad (Foto: @iamyanetgarcia)

El conjunto que decidió utilizar es una lencería de color negro con transparencias, mismo que combinó a la perfección con una falda de tela roja transparente (muy corta) y un gorro de Santa Claus. La conductora no dijo nada, sólo enamoró a la cámara de su celular y dejó que el mundo hiciera lo propio tras darle publicar. En esta ocasión no utilizó ningún tipo de calzado y tampoco dejo ver por completo su rostro, pues lo cubrió con su teléfono celular.

Yanet García se convirtió en la Señora Claus de este 2022 (Foto: @iamyanetgarcia)

