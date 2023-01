Paula Levy no ha recibido la herencia de Mariana Levy, explica por qué

Paula Levy recientemente reveló para la prensa de espectáculos que después de casi 18 años de la muerte de su mamá, la actriz Mariana Levy, todavía no ha recibido al herencia que les dejó la estrella de la pantalla chica a ella y sus hermanos, situación que parece deberse a algunos desacuerdos entre los involucrados, como lo explicó la joven que está próxima a cumplir 21 años este 19 de enero.

Mariana, hija de la conductora Talina Fernández, falleció el 29 de abril del año 2005, una semana después de haber cumplido 39 años, cuando se dirigía junto a su hija María, su primogénita y fruto de la relación que tuvo con el actor Ariel López Padilla, y su esposo, el empresario José María Fernández "El Pirru", a un parque temático para celebrar el Día del Niño. En el camino notó que un auto los seguía y al ver que un hombre armado se les aproximaba el impacto le ocasionó un infarto.

Mariana Levy tuvo tres hijos, María, Paula y José Emilio. Foto: Especial

Paula, hija de Mariana Levy, no ha recibido la herencia de su mamá

La protagonista de "La pícara soñadora", telenovela que se estrenó en el año 1991, fue madre de tres hijos, la primera María, que a sus 26 años se ha posicionado como influencer en las redes sociales y destacada fotógrafa, Paula, hija de "El Pirru" y José Emilio, quien actualmente tiene 18 años y también es fruto del matrimonio de Levy con el empresario que es medio hermano de la actriz Chantal Andere.

La actriz les habría dejado una herencia a sus hijos, sin embargo, en una entrevista con el periodista de espectáculos Edén Dorantes, la segunda hija de Mariana reveló que hasta el momento no ha podido obtener su parte: "Son temas muy complicados, pero no he podido yo cobrar mi dinero. Tenemos que asuntar y llegar a acuerdos entre mis hermanos y yo, y el albacea. Temas legales muy aburridos", dijo Paula.

La joven, que hace unos años causó polémica al compartir un video en redes sociales en el que aseguró que su abuela Talina Fernández la había corrido de su casa, y pedir el apoyo a la cantante Ana Bárbara, quien fue la esposa de su padre y con quien se crio, hoy deja ver que está enfocada en comenzar una carrera en los medios y seguid los pasos de su mamá, además de declarar que actualmente vive acompañada de dos de sus hermanos, José Emilio y "Chema", como le llaman a José María.

Seguirá los pasos de Mariana Levy

En la plática que tuvo Paula Levy a las afueras de los foros de Televisa con el periodista de espectáculos también reveló que seguirá los pasos de su mamá, pues confesó que está por comenzar una carrera en la actuación. "Estoy muy emocionada, la verdad todavía no he entrado (...) es una oportunidad súper cool, y estoy muy agradecida de poder estar aquí", comentó la joven de 20 años.

Paula cumplirá 21 años el 19 de enero. Foto: IG @paulalevyy

