VIDEO | Talina Fernández habla de la acusación de acoso sexual en contra de su hijo, Coco Levy: "No lo perdonaron, no hubo delito"

A pesar de que hace unas semanas Danna Ponce dejó en claro que fue ella quien decidió desistir de la denuncia por acoso sexual en contra del productor Jorge "Coco" Levy, Talina Fernández, madre del presunto agresor, decidió romper el silencio y dar otra versión del porqué al final su hijo no tuvo que continuar con el proceso legal que comenzó en junio de 2022.

Fue delante las cámaras de "Ventaneando" que "La dama del buen decir" señaló que en enero la denuncia entablada por Danna Ponce en contra de Coco Levy fue desestimada por las autoridades debido a que no había delito que perseguir y no porque la joven de tan solo 23 años le haya otorgado el perdón al exdirectivo de Videocine.

"No lo perdonaron, mi amor, no fue un perdón, no hubo delito que perseguir. (Coco Levy) ya no tiene ninguna denuncia, está trabajando, todo está perfecto, mi amor", expuso Talina Fernández.