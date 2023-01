Coco Levy: ¿Cómo pasó de ser acusado de abuso por varias mujeres a ser perdonado?

Jorge Levy, hijo de la conductora Talina Fernández, fue denunciado y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de que la actriz Danna Ponce lo denunciara en junio de 2022. En octubre de ese mismo año, la fiscalía de la Ciudad de México lo vinculó a proceso, porque habían causas para iniciar la investigación.

Pero luego de algunos meses, Danna Ponce decidió retirar la denuncia contra el productor de 55 años de edad, esto porque la propia demandante dijo que ya estaba cansada del proceso. “Hace unas semanas me sentí fatal, me dio un ataque de ansiedad y mi papá me dijo que no quiere verme sufriendo (...) Sí, mi voz se escuchó, pero lamentablemente la justicia no está preparada, no tiene leyes que protejan a las mujeres. Hay todo un sistema de corrupción donde corremos más riesgo quienes hacemos este tipo de denuncias”, lamentó.

Jorge Levy recibió el perdón de las actrices que lo demandaron

FOTO: Archivo

Además de Danna Ponce, María Bobadilla también decidió otorgar el perdón al productor y seguir adelante con su vida. A través de su cuenta de Instagram había denunciado a "Coco" Levy por haberla acosado sexualmente, con un método similar al que sufrió su colega.

En el mismo posteo de Danna puso una respuesta y una imagen en la que acusaba a Levy como abusador. Pero después de unos meses, reconoció que había perdonado a su agresor y mostró todo su apoyo a la actriz. "Quiero decir que apoyo incondicionalmente a Danna y si ella, para estar bien y sana emocionalmente, necesita otorgar el perdón, la apoyo. Hace unos meses perdoné a "Coco" Levy en mi terapia, para mi liberación, para yo estar sana. Legalmente, es exactamente lo mismo, no hay repercusiones legales para ese ser humano", lamentó.

María Bobadilla había acusado al hijo de Talina Fernández

FOTO: Ig María Bobadilla

