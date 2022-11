Sussan Taunton, pareja de "Coco" Levy, confiesa que han "llorado lágrimas de sangre" tras señalamientos de abuso

Sussan Taunton, pareja de Jorge "Coco" Levy, rompió el silencio frente a las cámaras de Ventaneando para confesar que el productor no la está pasando nada bien luego de ser denunciando legalmente por la actriz Danna Ponce por el presunto delito de abuso sexual.

Debido a que el hijo de la conductora Talina Fernández está enfrentando este proceso en libertad, Taunton contó la manera en que Coco ha sobrellevado los señalamientos en su contra: "Está en terapia. Gracias a Dios tiene mucha gente que lo ayuda. Yo estoy atrás, Talina está atrás, apoyo, apoyo, apoyo. Hay días que se cae y días que se levanta, y está aprendiendo que uno se puede caer y se vale caerse, se vale sentarse y llorar, y también se vale al día siguiente decir ‘ok, respiro y sigo adelante, next (siguiente)'", explicó.

Acto seguido, la también actriz recalcó que el hermano de Mariana Levy es una persona íntegra, por lo que no cree en las acusaciones que Danna hizo en su contra. "Te afecta en el ánimo, te afecta en el corazón sentirte señalado con el dedo cuando no tienes nada qué ver, cuando híjole, ser una persona caballerosa y correcta, que yo conozco, no como la pareja que soy hoy, sino como el amigo que es hace 30 y tantos años. Nos conocimos a los 14 años, cuando las épocas Timbiriches ¿sabes?, entonces es tan caballero, es tan educado al modo de Talina, que lo que dice esta niña no sé", declaró.

No dejan solo a "Coco" Levy

Sussan Taunton aseguró que tanto ella como la madre de Levy han estado al lado del productor para demostrarle todo su apoyo. "Coco ha tenido tiempos muy difíciles de ánimo, Talina y yo hemos sido de 'venga, no pasa nada, tú puedes, arriba y adelante, y lo que sigue'", aseveró.

Por otra parte, reveló que el productor enfrenta fuertes problemas económicos por esta situación. "Esa mudanza que ves son las cosas de Coco, porque no puede pagar en este momento una renta, está sin trabajo y porque pagarle a un abogado para enfrentar esto, es una locura, si creen que Talina nada en billetes y no es así, así no es la vida. Trabaja a sus 78 años, cada mañana se para a trabajar. Y Coco ha trabajado toda su vida para pagar escuelas de sus hijas, y para sacar adelante a sus hijas, y le paga un abogado, y sí hemos llorado lágrimas de sangre, buscando ayuda para pagarle a los abogados", reveló.

A su vez, la artista hizo hincapié en que no cree nada de la denuncia de Ponce contra Levy. "Sí ella consiguió un abogado que le dijo que era el más chido y trucha, para hacer una demanda, y presenta una demanda tan absurda… no es culpa nuestra, no es culpa de Coco, no es culpa de Talina".

"Coco" Levy no está solo, cuenta con el apoyo de su familia (Foto: IG @sussantaunton)

No ha sido fácil enfrentar los señalamientos

Por último, Sussan manifestó que tanto para sus hijas, como las de Jorge Levy, no ha sido fácil enfrentar estos señalamientos. "Es durísimo, porque que lleguen a tu hija a preguntarle ‘la pareja de tu mamá es así’, me dice ‘mamá ¿ya viste esto?, ¿ya viste las 800 demandas?’. Sí, reales, en un juzgado hay 1 demanda que es por la que estamos en juego, y esa demanda ya está siguiendo su proceso, y cuando termine el proceso, todas las que se atrevieron a alzar la voz, ninguna puso una denuncia", remató.

