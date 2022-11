VIDEO: Issa Vegas calienta Instagram con diminuto bikini desde las playas de Miami

Issa Vegas se lanzó a vacacionar a las playas de Miami en Florida, Estados Unidos, donde presumió el resultado de sus intensos entrenamientos en el gimnasio. Desde la playa se hizo algunas fotos y videos para también mostrar su bikini, el cual destacó por tener un diseño coqueto y dimensiones breves, con lo que no dejó mucho a la imaginación.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la argentina mostró la manera en la que toma el Sol postrada en al arena. Además de colocarse el respectivo bloqueador solar, protegió sus ojos con unas enormes gafas oscuras y una gorra color aqua. Fue también en sus historias donde subió bastante material, con lo que dejó ver que está enamorada de su atuendo color azul con blanco.

Frente al mar, Issa Vegas mostró su figura de diosa griega y todo el poder de su abdomen de acero. Incluso, en una dinámica de preguntas y respuestas le cuestionaron sobre la forma en la que mantiene plana el área abdominal; ella simplemente respondió que es una persona real, pero no perfecta, aunque a los ojos de millones realmente lo sea.

Issa Vegas se disfrazó de Lola Bunny días previos al Halloween (Foto: IG @issavegas)

Cabe destacar que la modelo y estrella de OnlyFans no la pasó muy bien durante su adolescencia, además de que su figura no era la misma a como se le está acostumbrado a ver. Ella era una joven muy delgada que un día se propúso cambiar su estilo de vida y así lo ha hecho desde entonces, pues no le falla para nada al gym.

Cada que puede, Issa Vegas ejecuta de una forma magistral el twerking, movimiento que ya se volvió un clásico dentro del mundo del reguetón, pero en su caso, lo hace para mostrar el músculo trabajado y que todos sepan que con constancia y determinación pordrán tener un cuerpo estético y un mejor estilo de vida.

Issa Vegas es una gurú del mundo fitness (Foto: IG @issavegas)

Al ser toda una gurú del mundo fitness, es natural que la argentina presente los ejercicios que realiza en el gimnasio, mismos que no son nada sencillos de hacer, por lo que recomienda que aquellos que la sigan por el camino del bien, empiecen poco a poco para que no terminen lastimados.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar presume su cintura en espectacular vestido estilo años 50

Bárbara del Regil se luce en mini vestido azul a sus 35 años

Banda MS: una niña que vendía empanada dio nombre a la agrupación