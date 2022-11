Laura Zapata dice no tener tiempo ni ánimo para acercarse a Thalía: “Está cerrado el capítulo”

Tal parece que la relación entre las hermanas Laura Zapata y Thalía se rompió de forma definitiva, pues aunque no existe un "odio" de parte de la famosa villana de telenovelas, aseguró que no tiene "tiempo" ni "ánimo" para buscar una reconciliación. Es menester recordar que el único contacto que tenían era por la presencia de su abuelita, doña Eva Mange, pero con su partida las cosas cambiaron de manera radical.

De igual manera, dejó entrever que su separación definitiva obedece a que la cantante jamás le hizo el favor de mandar una nota de voz para aclarar que ella no era una mantenida, hecho que afirmó la conductora Yolanda Andrade en múltiples ocasiones. Aunque mencionó que no siente que le dio la espalda afirmó que sólo hizo lo que le dictó su corazón, "o sea, yo lo único que le pedí es 'por favor haz una notita con voz o escrita donde diga que lo que está diciendo tu amiga, no es verdad' y no lo hizo", declaró ante medios de comunicación.

¿Por qué Yolanda Andrade tildó de mantenida a Laura Zapata?

Todo comenzó cuando Laura Zapata se entrevistó con Carlos Alazraki y aseguró que "México es un país de huevones", pues solo estiran la mano para recibir el dinero de los múltiples apoyos económicos que otorga la actual administración con la que no están de acuerdo. Esto fue suficiente para que Yolanda Andrade alzara la voz y se le fuera a la yugular a la afamada actriz llamándola "huevona" debido a que durante muchos años ha vivido del dinero y de la fama de Thalía.

Desde entonces se hizo una guerra de declaraciones entre las famosas de las que destacó que la Zapata estaba "ardida" porque ya no iba a recibir el apoyo económico de su hermana para ella y su abuelita Eva Mange. Explicó, en su momento que entre ella y la esposa de Tommy Mottola existe una gran amistad de décadas, misma que le incomoda a la famosa villana.

El tema fue tocado por los conductores del programa Ventaneando donde cuestionaron el actuar de Thalía; sin embargo, el conductor Daniel Bisogno dijo que no ocurrió porque "se le frunció con la Yolanda, esa es la cuestión, que no se atreve a decir cosas porque sabe que en ésta boca infernal que carga es capaz de escupir cualquier blasfemia. Lo bueno es que nadie le cree", aseguró.

En otro orden de ideas, Laura Zapata aseguró que para la siguiente temporada de "Siempre Reinas" puedan participar Verónica Castro y Angélica María. "Yo creo que hay que ir reuniendo amistades y gente que se quiere y que se respeta (en alusión a Lucía Méndez)", expresó.

SIGUE LEYENDO:

Karely Ruiz busca el amor, asegura que piensa en volver a sacar un Tinder

5 bikinis con los que Jessica Segura luce su figura y demuestra su buen gusto

María Chacón seduce desde el gimnasio en conjunto negro