Yolanda Andrade se lanza contra Laura Zapata por insinuar que tuvo una relación con Thalía: “Le callé el hocico”

El pleito entre Yolanda Andrade y Laura Zapata sigue dando de qué hablar pues ahora fue la conductora de “Montse & Joe” la que se lanzó en contra de la temida villana de telenovelas a quien acusó de “estar ardida” porque ya no va a recibir dinero de su hermana Thalía, además, aprovechó que salió a colación el nombre de la intérprete de “Arrasando” y aclaró cómo es la estrecha amistad que sostienen desde hace varias décadas, la cual, incómoda a la reconocida antagonista.

Fue durante una entrevista ofrecida al portal de TVNotas donde Yolanda Andrade habló de toda la polémica que se ha generado por el intercambio de declaraciones con Laura Zapata y para empezar reiteró que la actriz es una “huevona” debido a que durante muchos años vivió del dinero que le enviaba Thalía para que cuidara de su abuelita, la señora Eva Mange, quien falleció el pasado mes de junio.

Laura Zapata inició la polémica al asegurar que México era un país de "huevones". Foto: Especial

Posteriormente, Yolanda Andrade fue cuestionada sobre su amistad con Thalía y detalló que son amigas desde que tenían 15 años, además, dejó en claro que nunca ha tenido la intención de tener un romance con la protagonista de “Marimar” pues simplemente la pasaban bien, además, señaló que considera que Laura Zapata y Yolanda Miranda Mange no veían con buenos ojos su amistad con Thalía debido a que consideraban que era una mala influencia para ella.

“Cuándo no tienes amigas, no sabes bien el concepto de amistad y esta vieja quiso insinuar cosas que ni siquiera existieron ni existirán, son cosas en su cabeza llena de cochambre, siempre quiere tirarle a su hermana y aventarle cosas. El tema con doña Yolanda es que yo llevaba a Thalía a un lugar llamado “La Cucaracha” y ya sacaba flameada, pero porque nos divertíamos muchísimo, cotorreábamos y doña Yolanda me decía: ‘pero cómo, si Thalía es una estrella de México’ y yo le respondía: ‘¿y qué tiene? Que vaya y que conozca todo’”, señaló Yolanda Andrade, quien confesó que sigue teniendo contacto con Thalía.

En otro momento, de la entrevista, Yolanda Andrade reiteró que los comentarios de Laura Zapata en contra del pueblo mexicano la ofendieron muchísimo y por ello tuvo que salir a contestarle, además, le pidió que se hiciera responsable de sus palabras pues intentó retractarse.

Yolanda Andrade le pidió a Laura Zapata que no se retracte de lo que dijo. Foto: Especial

“Sí, pues dijo ‘huevones’; primero generalizó y después de que le callé el hocico y le dije que no, que la ‘huevona’ era ella, le quiso componer, y dijo que no, que solo los que tenían beneficios económicos de programas sociales; y luego también dijo que, si algo le pasaba, yo era responsable... yo no soy responsable de sus palabras, que ella se haga responsable de sus palabras, porque ya está bastante grandecita”, sentenció.

Para finalizar, Yolanda Andrade aseguró que todo lo que ha dicho Laura Zapata acerca de su familia son auténticas calumnias, pero aseguró que todo lo está haciendo porque se quedó sin el apoyo económico que recibía de Thalía, el cual, constaba de tres mil dólares al mes, es decir alrededor de 60 mil pesos.

Thalía no ha tomado partido en esta polémica. Foto: Especial

Es indignante lo que Laura dice, ella ofendió a todos los mexicanos, y lo que le arde es que ahora que se murió la abuelita, Thalía ya no le va a mandar dinero y va a tener que trabajar (…) Tres mil dólares o más, depende de lo que le pedía, siempre se le ofrecían cosas”, finalizó Yolanda Andrade, quien asegura que Thalía está de su favor y que no tiene pensado intervenir en el polémico intercambio de declaraciones.

