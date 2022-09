Samadhi Zandejas revela si tiene o no una relación amorosa con Yolanda Andrade

Fue el pasado mes de julio cuando iniciaron los rumores sobre que la conductora de televisión Yolanda Andrade había estrenado un romance con la hermosa y joven actriz Samadhi Zendejas, esto luego de verlas muy juntitas en una fiesta.

Y es que ambas mujeres no se separaron durante la celebración de los 60 años del ex pugilista mexicano Julio César Chávez quien es uno de los mejores amigos de la conductora de “Mojoe”, ante los rumores de un presunto noviazgo entre Yolanda y Samadhi es ésta última quien aclaró si tienen o no un romance.

Samadhi aclara si sostiene un noviazgo con Yolanda Andrade

Fue durante un evento en donde Samadhi Zendejas platicó tranquilamente con los medios de comunicación y sin ningún problema habló sobre su estado sentimental y si es que tiene o no una relación sentimental con Yolanda Andrade, luego de haberlas visto juntas y que además de cariño se dicen “aguacatito”.

Durante su plática con los representantes de los medios de comunicación, Samadhi fue cuestionada sobre cómo se encontraba en el amor a lo que la actriz aseguró que se encontraba muy feliz y “completamente soltera”.

Ante esta respuesta uno de los reporteros preguntó si es que era verdad o no que tenía una relación con Yolanda Andrade e inmediatamente Samadhi negó esta posibilidad pues además de que son solamente grandes amigas ella dejó claro ser una mujer heterosexual.

“Es una gran mujer pero no, no soy una persona que tendría una relación con Yolanda porque no me gustan las mujeres yo soy una chica que es heterosexual, somos solo amigas”, dijo Samadhi aclarando sus preferencias sexuales

Así mismo, la actriz que dio vida a Jenni Rivera en la serie “Mariposa de Barrio” aseguró que Yolanda Andrade es una gran amiga de su familia y que la invitó a la fiesta de Julio César Chávez por que sabe que ella es una gran amante del box, por lo que desea que para los 61 años del gran campeón mexicano la vuelva a invitar a la fiesta.

SIGUE LEYENDO:

Este fue el trágico final del vocalista de Banda Cuisillos; fue asesinado en su casa

Ex participante de MasterChef Celebrity llegó al Programa Hoy para pedir una oportunidad,¿Alta traición?

Ángela y Leonardo Aguilar presumen sus lujosos autos; sufren penoso accidente | VIDEO

Acusan a Karime Pindter de ser la responsable de que Karely Ruiz no haya participado en Acapulco Shore

Lupillo Rivera se le va con todo a Gustavo Adolfo Infante luego que el periodista aseguró no conocer ninguno de sus éxitos

Karime manda fuerte insulto: “maldita...”, ¿va dirigido a Manelyk o a Brenda Zambrano?

Carmen Campuzano es la 4ta expulsada de "Masterchef Celebrity"; así lucía la modelo antes de sus cirugías estéticas

bmz