Karime manda fuerte insulto: “maldita...”, ¿va dirigido a Manelyk o a Brenda Zambrano?

Las polémicas alrededor de Karime, Manelyk y ahora Brenda Zambrano no paran y es que las tres ex integrantes de Acapulco Shore en los últimos días se han visto involucradas en diversas indirectas a través de redes sociales, pero ahora fue “la matrioshka” quien respondió fuerte en contra de sus ex compañeras de reality.

Y es que Karime aprovechó los audios de tiktok para crear polémica y aunque aseguró que no respondería a “las falsas y envidiosas” finalmente lo hizo con este video, y solo bastó esa publicación para hacer arder las redes sociales.

¿Qué pasó?

Hace un par de semana Karime dejó saber que Manelyk la había traicionado, aunque no dio explicaciones, quien fuera su comadre la retó a que le dijera cuál había sido la “traición” que ésta le había hecho.

Aunque Karime ya no respondió a la publicación de Mane en dónde ésta le pide una explicación, días después Brenda Zambrano quien también fue parte de Acapulco Shore publicó un video en el que hizo una compilación de imágenes de Karime en donde recalca que “La matrioshka” es una mujer envidiosa.

Y es que Brenda Zambrano aseguró que Karime le tenía envidia a todas las chicas de Acapulco Shore y que siempre supo que nunca iba a ser sincera con nadie, mucho menos con su comadre Manelyk.

¿Karime responde a Brenda o a Manelyk?

Debido a lo anterior, Karime hace tan solo unas horas, compartió el video del que les hablamos en los primeros párrafos y llamó “maldita perra” a alguna de sus ex compañeras de Acapulco Shore, pues cabe señalar que tanto Brenda Zambrano como Manelyk esperaban una respuesta de “La matrioshka”, pero ésta dejó claro que no les responderá.

Por su parte Brenda Zambrano no perdió la oportunidad de escribir entre los comentarios de la publicación de Karime y le pidió que “etiquetara sin miedo al éxito”, posteriormente la ex participante de “La Casa de los famosos”, utilizó el mismo audio que “La matrioska” para dedicarle un video.

Todo esto sucede mientras que Manelyk se mantiene tranquila y hasta el momento no ha hecho ninguna publicación en contra de Karime o algún comentario respecto a lo que sucede.

