Ex participante de MasterChef Celebrity llegó al Programa Hoy para pedir una oportunidad,¿Alta traición?

Este martes 13 durante el programa Hoy, estuvo como invitada una ex participante de uno de los programas estrella de Televisión Azteca, se trata de “MasterChef Celebrity” de su primera temporada, su visita al foro 16 de Televisa San Ángel fue para promocionar su nuevo proyecto.

Así como lo lees, la ex participante de MasterChef Celebrity, estuvo en la sala del programa Hoy en donde platicó a Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Arath de la Torre que está retomando una de las actividades que hace mucho tiempo no hacía pero que le encanta.

Y aunque muchos la recuerdan como una gran actriz, también ha conquistado a sus seguidores con su voz pues Laura Flores canta y este martes reveló que también es una gran compositora.

Así como lo lees, la ex participante de MasterChef Celebrity en su primera temporada, se encuentra promocionando su nuevo sencillo titulado “No me lastimes” el cual es de su autoría.

Laura Flores reveló que tiene varios años separada de la composición pero esta vez lo retomó y lo hizo para su propio proyecto y es que la también actriz compartió que en uno de los discos más famosos de “Pandora” fue incluido una de sus composiciones, se trata del tema “De mil maneras” el cual salió a la luz en el año de 1985.

Por otra parte la ex participante de MasterChef Celebrity, reveló que aunque en este momento está dedicada a la música, no tiene pensado sacar un disco completo pues ahora, gracias a las redes sociales ya las plataformas musicales irá publicando cada 3 o 4 meses una canción nueva.

Además de este nuevo tema que se encuentra promocionando, Laura Flores compartió que es parte del espectáculo “Grandiosas”, en donde se está presentando a lado de grandes voces.

Su participación en este reality show, fue muy polémico pues tuvo varios roces con sus compañeros además la también actriz compartió que vivió mucho estrés durante la competencia.

Y es que de acuerdo con la propia Laura Flores, ésta se dejó ganar por que no soportó las críticas en su contra pues aseguró que los chefs eran muy rudos.

“Era mucha tensión. A mí me ofendía horrible, pero él estaba en su personaje y yo no aguantaba nada, entonces me sentía triste”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda