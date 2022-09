Talina Fernández, ¿en quiebra? se quedó sin trabajo y en la ruina por esta polémica razón

En las últimas horas el nombre de Talina Fernández ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios de comunicación debido a que se dio a conocer que la icónica conductora conocida como “La Dama del Buen Decir” se quedó sin trabajo y en la ruina a causa de un polémico motivo en el que no tiene nada que ver, por lo que en esta nota te diremos todo lo que sabemos al respecto.

Todo el revuelo en torno a Talina Fernández comenzó debido a una entrevista publicada por el portal de TVNotas en el que se entrevistó a una persona allegada a “La Dama del Buen Decir”, quien prefirió mantenerse en el anonimato y reveló que la conductora está pasando por un pésimo momento tanto económico como laboral debido a que “está pagando los platos rotos” que dejó su hijo Jorge “Coco” Levy, quien hace unas semanas fue denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de la actriz Danna Ponce.

El misterioso informante, aseguró que, para empezar, Talina Fernández está “muy afectada” por la situación que enfrenta su hijo pues será el próximo 4 de octubre cuando las autoridades determinen si ingresa o no a prisión por lo que la también periodista de 78 años estaría más que angustiada.

Talina Fernández no ha ofrecido declaraciones sobre su situación económica actual. Foto: Especial

Cabe mencionar que, además de tener que lidiar con esta preocupación, todo el escándalo generado por las acusaciones en contra de su hijo también la afectaron de forma directa pues se informó que la conductora y su hijo menor, Patricio Levy, desde hace algunos meses trabajaron en un programa de entrevistas llamado “Blah, blah”, el cual, lograron vender con mucho esfuerzo a un portal digital, no obstante, tras el escándalo de “Coco” Levy los patrocinadores retiraron su dinero y el programa de Talina y si hijo fue cancelado por lo que ambos se quedaron sin trabajo.

“Lamentablemente, hace unos días les llamaron para darles las gracias, les dijeron que el principal patrocinador se había salido del proyecto por el escándalo del hijo mayor de Talina y que les agradecían su colaboración, pero ya no eran requeridos”, señaló el informante.

Cabe mencionar que hace unos días, Talina Fernández utilizó sus redes sociales para pedirle a sus seguidores que la apoyaran a que su programa no fuera cancelado y les pidió escribir al portal donde se transmitía su programa para impedir su salida, no obstante, no obtuvo una buena respuesta y todo parece indicar que el fin de su programa es definitivo.

Por otra parte, la persona allegada a la conductora, aseguró que esta situación además de golpear anímicamente a Talina Fernández también la afectó en su economía pues se dio a conocer que lo que le pagaban por hacer “Blah, blah, blah” era su único ingreso, además, se detalló que el dinero que recibió por su participación en “MasterChef Celebrity” ya lo gastó pagando algunas deudas que tenía, no obstante, trascendió que solo grabó unos cuantos programas del famoso reality culinario antes de ser eliminada por lo que no fue mucho lo que le pagaron y por ello "hay ocasiones en las que no tiene ni para hacer el súper".

Talina Fernández pidió la ayuda de sus seguidores para conversar su programa. Foto: Especial

Cabe mencionar que la informante aseguró que “Coco” Levy también está pasando por una complicada situación económica ya que no lo habrían liquidado tras ser despedido de Videocine por este escándalo y para finalizar la persona allegada a la conductora lanzó un llamado para que Talina Fernández y Patricio Levy no sigan pagando los platos rotos por un escándalo en el que no tuvieron nada que ver pues al final de cuentas las autoridades ya se están encargando de determinar la inocencia o culpabilidad del hijo de “La Dama del Buen Decir”.

“Sí, lo que pedimos los amigos de Talina es que, por favor, ella y su hijo Pato no tengan que pagar por las acusaciones contra Jorge, a él ya la justicia determinará si es inocente o culpable, pero Talina y Pato no tienen vela en el entierro y ojalá ya no les cierren las puertas de trabajo ahorita que están tan desesperados y necesitados”, finalizó la entrevista.

SIGUE LEYENDO:

María Bobadilla asegura que Videocine encubre a Coco Levy en los casos de abuso y acoso sexual | VIDEO

Danna Ponce reacciona al video de perdón de Coco Levy; Reprueba que normalice el acoso | VIDEO