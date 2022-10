Laura Zapata critica a Lucía Méndez por andar con un hombre 39 años menor: "¿Qué le das? ¿Asco o dinero?"

Luego de que Laura Zapata compartiera pantalla con Lucía Méndez en el proyecto de Netflix titulado "Super reinas", las actrices dejaron en evidencia la enemistad que ambas protagonizan, ya que durante las emisiones de dicho programa solían tener conflictos por diversas situaciones. Por lo cual, no es de extrañarse que al ser cuestionada entorno a Lucía Méndez, Laura Zapata haya emitido una serie de comentarios negativos respecto a su compañera.

Así, en entrevista con Imagen Televisión, Laura Zapata aprovechó para hablar sobre el conflicto que tiene con Lucía Méndez, el cual de acuerdo con ella no fue actuado en ningún momento de la serie de Netflix, donde no solo ella tuvo conflictos con quien fuera actriz de "Mujeres Asesinas", ya que también Lorena Herrera tuvo sus diferencias con la actriz, a quien catalogan como una persona soberbia.

"Ella (Lucía Méndez) se puso gruesa conmigo, se puso gruesa con todos, pobrecita, está inquieta", expuso Laura Zapata tras asegurar que varias de sus amigas se alegraron al ver cómo reaccionaba ante los contarios y actitudes de Lucía Méndez, quien presuntamente provocó el despido y cambio de look de algunas de ellas.

Aunque el comentario que más causó alboroto entre la prensa fue el referente a lo que pensaba Laura Zapata de la relación romántica que actualmente tiene Lucía Méndez con un hombre 39 años menor, asegurando que ella particularmente tendría problemas para desnudarse ante alguien tan joven.

Pues, según lo expuesto en el enunciado programa, Lucía Méndez sostiene un noviazgo con un hombre de 28 años de edad, lo cual provocó la sorpresa de Laura Zapata quien no dudó en cuestionarla acerca de cómo es que consiguió que un sujeto tan joven se fijara en una mujer que le lleva 39 años.

Así, tras preguntarle qué era lo que le daba, Lucía Méndez se contrarió, cuestionando a Laura Zapata sobre qué era lo que insinuaba, quien no tuvo temor en expresar: "Sí ¿qué le das? ¿dinero o asco?", lo cual terminó molestando a Méndez, quien destacó que su novio era multimillonario.

Las actrices dejaron al descubierto sus diferencias en la serie de Netflix

No obstante, el conflicto no terminó ahí, ya que Laura Zapata también decidió cuestionar a Lucía Méndez acerca de si no le daba pena desnudarse enfrente de el susodicho y que el "chavo" viera su "brazo aguado", lo cual, según la hermana de Thalía, fue respondido con una alusión a que ella sí se ejercitaba, por lo cual, no tenía pena en mostrarle su cuerpo a su pareja.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Laura Zapata acusa a Yolanda Andrade de estar detrás del escándalo de Verónica Castro: "Las perras ladran"