Coco Levy: vinculan a proceso al productor por presunto abuso sexual

El productor Jorge 'Coco' Levy fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual en la audiencia que se llevó a cabo este martes 4 de octubre, esto luego de la demanda que interpuso en su contra la actriz Danna Ponce en junio de este año, y a la que se sumaron otras mujeres.

Fue el abogado de Danna quien explicó que se determinó que el productor llevara el proceso en libertad, ya que no se encontraron suficientes elementos agravantes para mantener la pena privativa, aunque deberá acudir a firmar quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de otras medidas complementarias.

Vinculan a proceso a Coco Levy

Entre las medidas complementarias que se le impusieron al hijo de la conductora Talina Fernández está la prohibición de acercarse a la víctima. También se puso un plazo de tres meses para la presentación de nuevas pruebas hasta llegar a una nueva audiencia.

Coco Levy llevará el proceso en libertad. Foto: Especial

Edgar Adaya, representante legal de Ponce, explicó que vincularon a proceso Levy por el delito de abuso sexual. "Estamos contentos por esto, pero no del todo, porque la juez quitó la agravante que consistía en la pena privativa de la libertad. Los hechos ocurrieron dentro de un centro de trabajo principalmente, y segunda, porque el señor Levy aprovechó los medios y circunstancias de su empleo para cometer este hecho, donde había cierta subordinación con la víctima", dijo el abogado.

Será hasta enero cuando la investigación se cierre y el Ministerio Público decida formular acusación o no. En tanto, el productor aseguró que las acusaciones ya le han costado demasiado, por lo que se ayuda de ahorros. "Yo no creo que debería de pedir perdón porque yo no hice nada, que me pidan perdón a mí no es importante, ya he perdido demasiado", explicó.

Recordemos que a mediados del mes de julio se dio a conocer que Videocine, la empresa en la que trabajaba, tomó la decisión de despedirlo. "No hay y nunca habrá pacto alguno con quienes violan leyes y/o pretendan usar puestos administrativos para abusar y/o acosar a personas que laboran en el sector del entretenimiento o en cualquier otro”, explicó en un comunicado la productora y distribuidora cinematográfica.

