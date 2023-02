Shakira revela que fue una mujer dependiente de sus parejas amorosas: "Ahora me siento completa"

Luego de varios meses de silencio, Shakira decidió abrir su corazón por fin a un medio de comunicación mexicano y habló de todo un poco, sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención es saber que la cantante tenía un sueño y no precisamente el de convertirse en una de las mujeres más famosas del mundo.

Si bien Shakira es reconocida a nivel mundial gracias a su trabajo artístico pero también humanitario, la cantante nacida en Barranquilla, Colombia reveló que pese a ser una mujer poderosa y enaltecida por muchas personas en realidad es que ella llegó a sentir que no era suficiente para nadie, situación que ahora ha cambiado.

Al inicio de esta nota, te comentamos que una de las declaraciones que más había llamado la atención de la entrevista de Shakira, fue saber que tenía un gran sueño el cual lamentablemente no pudo cumplir y este es darle una familia a sus hijos “con un padre y una madre bajo el mismo techo”.

Pese a que no pudo cumplir ese sueño, Shakira tiene claro que la vida cuando no te puede dar algo que deseas con tanta intensidad, te recompensa de cierta manera y de acuerdo con ella misma, la vida ya la recompensó con sus dos hijos (Sasha y Milan) quienes la llenan de amor todos los días.

Foto: IG @shakira

Además de revelar su deseos por formar una familia la cual hasta el momento no ha podido lograr, Shakira dejó ver que ella al igual que millones de personas en el mundo fue dependiente de sus parejas, hablando emocionalmente pues se considera “una enamorada del amor”, pero ahora su forma de pensar y de vivir ha cambiado pues tiene claro que solo se necesita a ella misma.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres tengo que confesarlo, he sido enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla de otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día…” dijo Shakira para N+