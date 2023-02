TQG, esta es la letra completa de la nueva canción de Shakira y Karol G

La noche de este 23 de febrero por fin se estrenó una de las colaboraciones más esperadas del año, la de Karol G y Shakira, pues si bien son de las cantantes más exitosas y favoritas del momento, tenerlas en un tema juntas es un deleite para todos los seguidores de la música latina.

Y sí, efectivamente se cumplió lo que tanto se especulaba, “la tiradera” en contra de Piqué siguió en esta nueva colaboración, pero no solo para el ex futbolista pues también le tocó a Anuel, ex pareja de Karol G pues “La bichota” y Shakira no se quedaron con nada, es por eso que te vamos a compartir la letra de la canción completa para que te la aprendas.

“TQG”, la nueva indirecta para los ex de Shakira y Karol G

Y es que no ha pasado mucho tiempo desde que Shakira lanzó la colaboración con Bzrp con el tema “Music Session #53”, la cual se convirtió en la más exitosa a nivel mundial pues en menos de 24 horas ya era el tema más reproducido y descargado en diversas plataformas musicales.

Ahora, Shakira quiere repetir la fórmula pero esta vez con su compatriota Karol G, y tal parece que van por muy buen camino pues, hasta la redacción de esta nota “TQG” se encuentra en el primer lugar en tendencias en música en Youtube, con poco más de 12 millones de reproducciones en tan solo 10 horas desde el estreno de dicho video musical.

Y es que, las colombianas dejaron claro porque “ellas son las que mandan” pues no solo derrocharon talento sino también demostraron por que es que aseguran que unas de las mujeres más bellas son las nacidas en Colombia y para prueba basta ver este video en donde “La bichota” y Shakira demostraron que sus caderas no mienten.

Karol G y Shakira dejan claro que jamás regresarán con sus ex

Aunque Shakira ya nos había dado entender en “Music Session #53” que luego de separarse del padre de sus hijos, éste intentó buscarla y hasta regresar, en esta nueva canción con Karol G lo volvió a externar, sin embargo, una vez más deja claro que eso jamás va a pasar.

Por su parte Karol G también habría compartido que Anuel pudo haberla buscado de forma romántica como para retomar su relación, pues cabe aclarar que antes de que se hiciera público el romance que el rapero tenía con Yailín éste llegó a uno de los conciertos de “La Bichota” de manera sorpresiva.

Pero, ya sin más preámbulos les compartimos la letra completa de “TQG” para que este fin de semana la cantes a todo pulmón así como lo has hecho con “Music Session #53”.

Letra completa de “TQG”

- Karol G: La que te diga que un vacío se llenó con otra persona te miente

Es como tapar una herida con maquillaje

No se ve, pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

Te conseguiste nueva novia

Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias

- CORO-

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

- Shakira: Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío

Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido

Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río

- Karol G: No tengo tiempo pa’ lo que no aporte

Ya cambié mi norte

Haciendo dinero como deporte

Llenando la cuenta, los shows, el parking, el pasaporte

Estoy más dura, dicen los reportes

-Shakira: Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

- Karol G: Se te olvidó que estoy en otra

Y que te quedó grande la Bichota

- CORO-

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito

Foto: IG @shakira

-Shakira: Tú te fuiste, yo me puse triple M

Más buena, más dura, más level

- Karol G: Volver contigo never

Tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven

Y quiere volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Shakira: Tú buscando por fuera la comida

Yo diciendo que era monotonía

Y ahora quieres volver, ya lo suponía

Dándole like a la foto mía

- Karol G: Te ves feliz con tu nueva vida

Pero... si ella supieras que me buscas todavía

- CORO-

Bebé, qué fue

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándomela si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito

Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito

- Karol G: Mi amor es que usted se alejó mucho

Y ya de lejos no veo, bebé

-Shakira: TQM, pero TQG... Barranquilla, Medallo

SIGUE LEYENDO:

¿Quién es Apio Quijano y por qué está implicado en la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Eduin Caz confirma estar divorciado de su esposa, Anahy: “Siempre te voy a amar"

Erik Rubín: además de Andrea Legarreta, ellas fueron todas sus novias del exTimbiriche

Andrea Legarreta no descarta regresar con Erik Rubín: "Quizás nos demos cuenta que la decisión no fue la correcta "

Andrea Legarreta rompe en llanto en Hoy y aclara por qué se separó de Erik Rubín: "No ha sido fácil"

Erik Rubin fue captado bailando con otra mujer que no era Andrea Legarreta, ¿por eso se separaron?

bmz