Halle Bailey responde a las críticas por su papel en "La Sirenita": "Como persona negra es algo que esperas"

El live action de “La Sirenita” ha sido uno de los más esperados por los fanáticos de Disney, pero el lanzamiento del primer teaser en septiembre del año pasado dividió opiniones y su protagonista, la actriz Halle Bailey, recibió comentarios racistas sobre los que recientemente decidió hablar y puntualizó en la importancia de su papel para visibilizar a la “comunidad negra”.

La actriz, de 22 años, realizará el papel de Ariel en la cinta que llegará a las salas de cine el próximo 26 de mayo y se espera que sea una de las películas más taquilleras; sin embargo, los comentarios negativos no se han hecho esperar de aquellos que critican a sus creadores por la elección de Bailey como la protagonista debido a su color de piel, pese a su impactante talento.

Halle Bailey responde a críticas por su papel como Ariel. Foto: IG @hallebailey

Al respecto, en entrevista para la revista británica “The Face” la actriz relató que se encontraba en la D23 Expo cuando se compartió el primer adelanto y ver su papel como Ariel la lleno de felicidad, por ello, se enfocó en agradecer las muestras de apoyo de sus fanáticos recibidas a través de redes sociales omitiendo los comentarios racistas.

“Es algo que esperas”

Halle Bailey destacó la importancia de su papel como Ariel, pues además de que visibiliza a la “comunidad negra”, significa una luz para las niñas afroamericanas que no se identifican con las características físicas de algunos personajes de Disney. Además, indicó que la historia estará basada en encontrar la libertad por sí misma y no por el príncipe.

"Como persona negra es algo que esperas, no es realmente un shock. Cuando firmamos (Chlöe Bailey, su hermana) por primera vez con Parkwood, Beyoncé siempre decía: 'Yo nunca leo mis comentarios. Nunca leas los comentarios’ (…) Sé que la gente dice: 'No se trata de la raza'. Pero ahora que soy ella, la gente no entiende que cuando eres negro existe toda esta otra comunidad. Es muy importante que podamos vernos a nosotros mismos”, indicó.

Esta no es la primera vez que habla al respecto, pues durante una entrevista para Variety también mencionó el apoyo que recibió de su familia ante las críticas: “Fue inspirador y muy bonito escuchar sus palabras de aliento, diciéndome: 'No entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad, por todas las niñas negras y morenas que se van a ver en ti’”.

